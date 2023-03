Grupos feministas de Cajeme hablan sobre las protestas del 8M

El pasado 8 de marzo cientos de mujeres cajemenses se unieron en la marcha por el Día de la Mujer.

Colectivos feministas de Ciudad Obregón hicieron un llamado a la sociedad para que pongan principal atención a las demandas de justicia que expresaron durante la marcha del pasado 8 de marzo, en lugar de centrarse en los daños que se ocasionaron en Palacio Municipal al finalizar el evento.

La activista defensora de los derechos humanos, Guadalupe Hernández López, comentó que esta convocatoria se hizo de manera abierta y se logró la participación de mil 500 mujeres, lo que significa un resultado histórico para Ciudad Obregón en los movimientos feministas.

“ Reprobamos cualquier acto de violencia, rechazamos, si de algo hemos padecido es de la violencia, entonces tendremos que generar propuestas más sanas, más constructivas de relacionarnos, de manera tajante rechazamos eso. Hoy todavía se siguen asesinando mujeres, se vive pobreza, no se cumplen reglamentos ni la alerta y eso no se informa, eso tendría que informarse. Personalizar el tema es quitarle todo lo que está detrás, no debemos personalizar ”, expresó.

Karina Camacho destacó que es importante retomar el pronunciamiento que se hizo el pasado 8 de marzo, en el cual se buscó concientizar a la sociedad y se presentaron diversas demandas para exigir justicia por todas las mujeres.

“ Hicimos demandas como colectivas, ese es el trasfondo de todo eso y el desviar si una persona o la otra hizo algo, realmente no nos conocemos, pareciera que fueron dos manifestaciones, pero eso se ha vivido en toda la república porque han sido muchos los años de lucha y poca la respuesta ”, destacó.

Señalan que no fue vandalismo

La activista Karely aseguró estar de acuerdo con todo tipo de manifestaciones, incluso aquellas donde se dañan cristales o se pintan monumentos, ya que es una manera de llamar la atención de las autoridades y de exigir una respuesta.

“ Estamos de acuerdo con todo tipo de manifestación, aquí fuimos todas, si alguien no está de acuerdo está bien, pero nosotros invitamos a todos a marchar, yo invito a que no anden diciendo que es vandalismo, que se informen, es iconoclasia ”, precisó.

Reprueban daños

Mientras tanto, Juanita Aguirre, quien es integrante del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, señaló que están en contra de que se hayan ocasionado daños en los cristales de Palacio Municipal, ya que este tipo de actos no regresarán a las personas que ya no están.

“ Nosotras hemos marchado muchas veces por hombres y por mujeres, jamás hemos quebrado un vidrio, si ese vidrio yo lo rompo no me va a regresar a mi ser querido, yo los quebrara todos para que me lo regresen, pero no lo va a hacer, aquí fueron dos manifestaciones, nosotros estuvimos en el evento participando y otras mujeres en Palacio Municipal ”, destacó.

El pasado 8 de marzo cientos de personas marcharon hacia la Plaza Álvaro Obregón, donde 16 colectivos y agrupaciones presentaron diversos posicionamientos para pedir un alto a la violencia en contra de la mujer.