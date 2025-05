#LoQueDiceMrX Cuentan que le fue bien al gobernador Alfonso Durazo en la reunión del Consejo Nacional de Morena...

***

LIDERAZGO

Cuentan que le fue bien al gobernador Alfonso Durazo Montaño al encabezar ayer la reunión del Consejo Nacional de Morena en la Ciudad de México.

Y es que aseguran que el mandatario sonorense se consolidó como una de las figuras nacionales en la escena política.

El gobernador Durazo es el presidente del Consejo Nacional de Morena quien, señalan, demostró su liderazgo en los acuerdos alcanzados en el encuentro de Morena.

Además, reconocen que la presidenta Claudia Sheinbaum sabe que tiene en Durazo un hombre de confianza y leal, por lo que brinda también su apoyo a los proyectos que el mandatario presenta en favor de Sonora.

Así pues, no estaría de más seguirle la huella al Gobernador, que si bien ha dicho que ya no tiene aspiraciones políticas, eso no quiere decir que no tenga posibilidades.

***

'HAY MUCHO EN JUEGO'

Y hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ayer le hizo llegar una carta a la dirigencia nacional de Morena y a todos los militantes para solicitarles que el movimiento no se convierta en un partido de Estado.

De acuerdo con la mandataria "hay mucho en juego", por ello les pidió evitar el sectarismo, el pragmatismo y, principalmente, no ligarse con el crimen organizado.

En el texto señala que deben recordar siempre que el reconocimiento a su gobierno es "porque el pueblo sabe que estamos cerca y que nunca vamos a traicionar... Ahí está siempre la enseñanza. No nos equivoquemos".

Además, señaló que Morena se construyó a través de una lucha que duró décadas, por lo que agregó un decálogo de principios ético-políticos que les recomendó adoptar.

En fin, lo principal es que la Presidenta exhortó a los morenistas a evitar el sectarismo y no ligarse con la "delincuencia organizada ni de cuello blanco".

***

BUSCAN DISMINUIR ACCIDENTES

Por rumbos del Congreso del Estado analizan una iniciativa con la que se busca una mejor regulación en la expedición de licencias de conducir con miras a reducir la alta incidencia en accidentes de tránsito.

De acuerdo con los datos que tienen los diputados sonorenses la mayoría de los accidentes viales registrados en Hermosillo son por imprudencia al conducir.

Así, entre las causas destacan el exceso de velocidad, el uso del celular al volante y el desconocimiento del Reglamento de Tránsito.

Por ello proponen negar la renovación de la licencia cuando el conductor involucrado en un hecho de tránsito con personas fallecidas huya del lugar.

Asimismo, cuando el responsable de un accidente se vaya del lugar del siniestro sin que medie causa legítima o justificación legalmente admisible para su ausencia.

Pues bien, ojalá que esta medida, así como otras tantas que puso en marcha el Ayuntamiento capitalino, ayuden a prevenir accidentes.

***

DEVOLVERÁN FONDO DE HUELGA

Tras quedar atrás la amenaza de huelga por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), ahora los agremiados esperan la devolución de lo que se llama el "fondo de huelga".

Dicha retención se acordó luego de que el sindicato anunciara el emplazamiento a huelga para el pasado 29 de abril.

Esto es, el citado fondo se formó con la aportación de un día de sueldo de cada uno de los afiliados al Staus, descuento realizado por la Secretaría de Finanzas, una cantidad que dependió del monto total de sus sueldos.

Estos recursos ya fueron depositados en la Tesorería de la Universidad, para que sea devueltos a los agremiados en la primera quincena de mayo.

Así pues, ya que la mayoría de los sindicalizados tomaran la decisión de continuar sus actividades de manera regular, se procederá a la devolución de ese día de sueldo aportado.

mrx@expreso.com.mx