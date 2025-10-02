La Fiscalía de Sonora confirmó que el cuerpo hallado en el cerro La Cementera corresponde a Rafael Ángel Amarillas, desaparecido desde el 17 de septiembre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) confirmó la noche de este 2 de octubre la identidad de Rafael Ángel Amarillas Baldenegro, joven de 24 años reportado como desaparecido desde el pasado 17 de septiembre en Hermosillo.

De acuerdo con la autoridad, la identificación se realizó por medio de estudios de ADN que determinaron que el cuerpo localizado el 30 de septiembre en el cerro conocido como La Cementera corresponde a Rafael Ángel.

La Fiscalía informó que la causa del fallecimiento fue traumatismo, posiblemente derivado de una caída, lo cual será corroborado con los dictámenes periciales. En la autopsia no se observaron signos de violencia ni indicios de la participación de terceras personas.

El hallazgo ocurrió a las 08:40 horas del pasado martes, cuando personas que realizaban actividades en la zona detectaron el cuerpo en estado de descomposición. El sitio fue asegurado por peritos para el procesamiento correspondiente.

La autoridad señaló que la identidad coincide con una carpeta de investigación abierta por desaparición, aunque familiares indicaron que el joven se había ausentado de su hogar por voluntad propia.

En el área del cerro La Cementera se realizaron previamente varias jornadas de búsqueda los días 20, 21, 25 y 26 de septiembre, la última de ellas en coordinación con el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

La FGJE informó que continuará con las diligencias correspondientes hasta el cierre de la investigación.