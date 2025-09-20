El joven de 24 años de edad fue visto por última vez el pasado miércoles 17 de septiembre y desde entonces no se sabe de su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Rafael Ángel Amarillas Baldenegro, joven desaparecido en Hermosillo, Sonora.

Amarillas Baldenegro, de 24 años de edad, fue visto por última vez el pasado miércoles 17 de septiembre de 2025 en la capital sonorense y desde entonces no se ha sabido de su paradero.

Este sábado, la Comisión de Búsqueda ha compartido una ficha de búsqueda para que la ciudadanía apoye en su difusión.

Como señas particulares, tiene un lunar en mejilla izquierda, él es de tez morena; cabello negro y corto; boca pequeña y labios gruesos; ojos negros y medianos.

Otras de sus características son:

Complexión: Delgada.

Delgada. Estatura: 1.80 m. aprox.

1.80 m. aprox. Peso: 70 kg. aprox.

Finalmente, se puso a disposición para cualquier reporte el número 6622297369, el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X (Antes Twitter) que se pueden encontrar como @Comision Sonora.