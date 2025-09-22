El hermano de Rafael Ángel Amarillas pidió a la comunidad de Hermosillo brindar cualquier información que ayude a localizarlo, y también llamó al gobernador a escuchar el caso y a las autoridades para facilitar los reportes en cualquier agencia ministerial.

José Francisco Amarillas reportó la desaparición de su hermano Rafael Ángel Amarillas, un joven de 24 años, que desde hace cuatro días dejó de presentarse en su trabajo relacionado en sistemas computacionales de una empresa reconocida.

Te puede interesar Desaparece Rafael Ángel Amarillas Baldenegro en Hermosillo, Sonora

“De pronto sus compañeros de trabajo fueron los que dieron el aviso que tenía tres días sin reportarse al trabajo, lo cual se les hacía muy raro porque es muy responsable” , destacó.

El denunciante señaló que al intentar levantar el reporte en Huatabampo, no logró hacerlo y al intentarlo en Navojoa y Etchojoa se le negó el servicio, por lo que viajó a Hermosillo para presentar la denuncia a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), donde se tomó el reporte, se destacó por José Francisco que su hermano no presenta antecedentes de problemas legales, ni hábitos de consumo que lo pusieran en riesgo.

“Queremos que la ciudadanía tenga empatía con nosotros, somos personas normales que luchamos el diario. Rafael no estaba en malos pasos y esto le puede pasar a cualquiera” , destacó.

Por este motivo, pidió a la comunidad de Hermosillo brindar cualquier información que ayude a localizarlo, y también llamó al gobernador a escuchar el caso y a las autoridades para facilitar los reportes en cualquier agencia ministerial.