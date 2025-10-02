El colectivo Madres Buscadoras de Sonora señaló a través de redes sociales que el cuerpo localizado hace dos días y que llevaba alrededor de una semana en lo alto del Cerro de la Cementera pertenecía a esta persona.

Rafael Ángel Amarillas, joven de 24 años reportado como desaparecido desde el 17 de septiembre en la ciudad de Hermosillo, fue localizado sin vida, informó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

El colectivo señaló a través de redes sociales que el cuerpo localizado hace dos días y que llevaba alrededor de una semana en lo alto del Cerro de la Cementera pertenecía a esta persona.

“Madres Buscadoras De Sonora nos unimos a la pena que embarga la familia Amarillas Baldenegro por la gran pérdida de Rafael ya que lamentablemente la persona localizada sin vida hace dos días en el cerro de la cementera” , se lee en una publicación en Facebook.

En semanas atrás, José Francisco Amarillas, hermano de Ángel Rafael, reportó su desaparición luego de que tuviera conocimiento de que llevaba cuatro días sin presentarse a su trabajo.

Francisco Amarillas señaló que intentó presentar el reporte en Huatabampo, Navojoa y Etchojoa, pero se le negó el servicio, por lo que acudió a la capital del estado para presentarla.

Amarillas destacó que su hermano no presentaba antecedentes de problema legales, ni hábitos de consumo que lo pusieran en una situación de riesgo.

El cuerpo del joven fue encontrado la mañana del martes tras el reporte de unos senderistas que se percataron de la presencia del cuerpo en avanzado estado de descomposición, con al menos siete días expuesto en la zona.

Hasta el momento la Fiscalía de Sonora no ha informado de manera oficial sobre si el cuerpo hallado en el Cerro corresponde a Rafael Ángel, pero se esperaría que en las próximas horas se dé a conocer dicha información.