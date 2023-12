Más de 200 puestos en Obregón no cuentan con permiso, afirma Canaco

La llegada de "aviadores" al primer cuadro de la ciudad provoca inconformidad entre los comerciantes, pues se estima que solo 71 cuentan con el permiso correspondiente para vender en la vía pública, mientras que 206 compiten deslealmente.

Un total de 206 puestos en el primer cuadro de la ciudad no cuentan con el permiso para vender en la vía pública, mientras que sólo 71 sí cumplen con este requisito, por lo que la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) consideró que existe falta de atención por parte de las autoridades municipales.

El presidente de este organismo empresarial, Gustavo Cárdenas García, destacó que no existe voluntad de la Dirección de Inspección y Vigilancia de darle solución a este tipo de irregularidades, lo que está generando una competencia desleal entre los mismos comerciantes.

“Aquí el llamado es las autoridades para que por favor tomen en cuenta esto, es una competencia desleal para los vendedores que le apuestan al comercio que trabajan todo el año y que luego los aviadores lleguen no más por esa temporada” , expresó.

Resaltó la importancia de que las autoridades regulan este problema, de lo contrario los puestos que tienen su permiso vigente no tendrán buenas ventas en esta época decembrina por la intervención de aquellos negocios que no cumplen con los requisitos necesarios ante el Ayuntamiento.

Resaltó la importancia de que intervenga Protección Civil Municipal, ya que los puestos están saturados y generan un riesgo para la población porque se incrementa la probabilidad de accidentes y obstruyen las salidas de emergencia.

“Si tú vas ahorita en las banquetas no puedes ni caminar, el riesgo de que pase algo es grave, por eso vamos a presionar para que puedan poner orden en el primer cuadro de la ciudad y que no pase algún accidente, es tanta la afluencia de personas que no dejan transitar por tanto comercio” , indicó.

Agregó que no se trata de quitar los negocios, pero que sí se ponga un orden con el acomodo de los puestos y que los responsables cumplan con los permisos correspondientes como lo pagan quienes ya están establecidos en la zona.