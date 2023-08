Claman pena máxima para Hilario 'N' por el feminicidio de Alma Lourdes

Encabezados por la familia de la víctima, decenas de personas marcharon por la calle Miguel Alemán de Ciudad Obregón, pidiendo que el feminicida Hilario 'N' sea castigado con la pena máxima.

Decenas de personas marcharon este jueves desde Palacio Municipal de Cajeme hasta las instalaciones de la Fiscalía de Sonora para pedir justicia para Alma Lourdes, la joven de 30 años que fue asesinada el pasado 19 de agosto.

La madre, hija y hermanas de Alma Lourdes fueron quienes encabezaron el recorrido con pancartas exigiendo justicia para la joven que le arrebataron la vida en el interior de una carnicería donde trabajaba.

Este jueves se reunieron familiares de Alma Lourdes, así como activistas, quienes exigen que su feminicida, Hilario 'N', obtenga la pena máxima.



Todos los detalles: https://t.co/2ZvdH6uO5N



| Ana Camargo#EXPRESO #SomosTodos pic.twitter.com/5KQHodg7e4 — EXPRESO (@Expresoweb) August 24, 2023

Las voces y gritos de justicia de las y los manifestantes resonaron sobre la calle Miguel Alemán, donde se hizo el recorrido para llegar hasta el edificio estatal, donde se le pidió a las autoridades que se busque la pena máxima para el presunto feminicida.

En el contingente participaron colectivos de búsqueda como la Red Feminista Sonorense, Rastreadoras de Ciudad Obregón y Guerreras Buscadoras de Cajeme, así como otras activistas sociales y ciudadanas en general.

Te puede interesar Revelan audios de Alma Lourdes, antes de su feminicidio

Sin agresión contra autoridades

La mamá de Alma Lourdes, Idalia Valenzuela, hizo un llamado a los cajemenses a que se sumen a los movimientos para pedir justicia por su hija, pero sin actuar con alguna agresión en contra de las autoridades o ciudadanos.

“Yo no quiero que la gente actúe de manera inadecuada con agresión, eso es lo que menos queremos y lo que menos Alma desearía. Yo quiero alzar la voz por Alma, por su hija, porque las separaron. Yo quiero alzar la voz como lo dijo mi hija en sus audios, ella no lo hizo nomás por Ana Itzel, ella lo hubiera hecho por cualquier mujer” , expresó.

Hizo un llamado a todas las mujeres que son víctimas de alguna agresión o acoso para que alcen la voz, con el fin de evitar alguna tragedia mayor como fue el caso de Alma Lourdes.

“Necesitamos esa fuerza las mujeres para levantar la voz y no permanecer en el lugar donde te están agrediendo, hay que tener esa fuerza, no sé de dónde. Me dio mucho gusto escuchar a mi hija en sus audios, por eso quise que todo mundo se enterara, para que todas las mujeres sepan que no debemos quedarnos calladas” , destacó.

Te puede interesar Madre de Alma Lourdes narra los minutos previos a su feminicidio en Cajeme

Autoridades van por la pena máxima

Precisó que ella ha tenido comunicación directa con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, por lo que tiene la confianza de que las autoridades llevarán este proceso conforme a la ley para que el agresor pague por el feminicidio de Alma Lourdes.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso para que Hilario 'N', presunto homicida de Alma Lourdes, reciba la condena máxima de hasta 78 años de prisión, por la suma de los delitos de Feminicidio y Acoso Sexual.

Este viernes 25 de agosto, a partir de las 13:00 horas, se llevará a cabo la primera audiencia para vinculación a proceso del presunto agresor.