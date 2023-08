Madre de Alma Lourdes narra los minutos previos a su feminicidio en Cajeme

La familia de Alma Lourdes lamentó la falta de acción de la policía de Cajeme que permitió que Hilario 'N' regresara a arrebatarle la vida a la joven, a pesar de haber reportado al agresor a la Policía de Cajeme.

Los últimos segundos de vida de Alma Lourdes estuvieron llenos de temor al ver que su agresor llegó a su área de trabajo con un arma de fuego para después dispararle tres ocasiones en el pecho, según narró su madre, Idalia Valenzuela García.

Mientras despide el cuerpo de su hija en una funeraria local, la madre señaló que Alma Lourdes le pidió perdón al hombre armado, pero éste tuvo el valor de arrebatarle la vida enfrente de su hermana Ana Itzel y los trabajadores de la carnicería.

"Él no iba a herirla, él iba a matarla porque le dio tres disparos en el pecho a pesar de que Alma le pidió perdón, el tipo se puso una capucha, cuando Alma lo reconoce le pide perdón, le dio los disparos y cae, Ana estuvo a un lado de ella sin poderla ayudar" , expresó.

La señora Idalia lamentó la primera respuesta que tuvieron de la policía municipal, ya que durante la mañana del sábado su hija Alma tuvo una discusión con Hilario 'N', de 71 años de edad, donde se reportó de inmediato a las autoridades, pero éstas no le dieron seguimiento al caso.

"Alma Lourdes cuando sufrió la agresión llamó a un policía y la respuesta de él fue que no podían hacer nada porque no estuvieron en el momento de la agresión. Minimizaron el caso y no debió de haber sucedido, yo no estuviera en esta situación ni mi hija estuviera en esa caja donde no la puedo despertar, eso no debió de haber pasado si las autoridades estuvieran realmente capacitadas" , señaló.

Recordó que el problema con el presunto feminicida surgió a raíz de que éste acosó durante varios días a Ana Itzel, por lo que Alma le exigió respeto para que dejara en paz a su hermana, lo que ocasionó molestia en el sujeto y horas después regresó armado al establecimiento.

"Mi hija tenía los datos de él, era cliente frecuente, sabían su dirección y nombre, por qué no fue capaz el policía de tomar los datos y decirle que iban a estar al pendiente para que esa persona no vuelva" , mencionó.

Hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia en este feminicidio y que apliquen las estrategias necesarias para que se pueda proteger a las mujeres.

Idalia recordará a su hija como una mujer fuerte, comprometida, tranquila y sobre todo como una excelente madre de una niña, quien ahora tendrá que aprender a vivir sin la persona que le dio la vida.

Marcha por Alma Lourdes

Colectivos de Ciudad Obregón anunciaron una marcha el próximo 25 de agosto para pedir justicia para Alma Lourdes, el cual dará inicio a las 16:00 horas en el Callejón de la Mujer, en la colonia Centro.

Los familiares agradecieron a todas las personas que, a nivel nacional, han realizado muestras de apoyo en el caso de Alma Lourdes a pesar de no haberla conocido.