Preparan iniciativa en Cajeme para prohibir pirotecnia en todo el país

A pesar de que en Cajeme está prohibido su uso desde 2022, la población ha seguido utilizando la pirotecnia ya que la consigue de otros municipios.

Para evitar que se siga haciendo uso clandestino de la pirotecnia, el Ayuntamiento de Cajeme está preparando una iniciativa para presentarla a nivel federal y se busque prohibir este tipo productos en todo el país.

El titular de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, resaltó que desde el 2022, Cajeme prohibió el uso y comercialización de la pirotécnica, pero la población la ha seguido utilizando porque la consigue de otros municipios.

“ Se está buscando una propuesta para que ese tipo de aparatos no se produzcan porque es la única manera de que no lleguen aquí al municipio, hay localidades en el sur donde hay hectáreas de venta de pirotecnia diferente, ojalá pudiéramos trabajar a nivel federal para que no se produzca y que no lleguen, no nada más a Cajeme sino a ningún municipio donde puedan hacer el daño ”, expresó.

Nivel estatal

Esta iniciativa, dijo, también podría trabajarse a nivel estatal, pero esto generaría que las personas sigan consiguiendo estos productos en otros estados de la república, por lo que no se solucionaría el problema por completo.

“ En otros estados, sobre todo en el sur del país, hay cientos de aparatos diferentes, unos muy bonitos, pero otros que explotan y que pueden causar daño, inclusive matar a una persona, esos son los que debemos evitar ”, precisó.