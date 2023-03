Condefa: si la ampliación se da en los mismos términos, no funcionará

El Dirigente de la Condefa se enlazó vía telefónica esta mañana durante la transmisión de Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss y conversó sobre la reciente noticia de que se ampliará el plazo de regularización de automóviles de procedencia extranjera y las implicaciones que esto trae.

Omar Lugo Patrón, dirigente de la Condefa, ha expuesto en varias ocasiones que una de las trabas que pone la Repuve a quienes desean participar en el proceso de regularización de automóviles es que no facilitan los procesos de regularización, lo que da pie a que se cometan actos de corrupción dentro de la dependencia, por lo que considera que esta ampliación seguirá con deficiencias.

“Lo hemos venido comentando, más en estos últimos tres meses, el los últimos tres meses el flujo de personas que buscan regular sus automóviles bajó significativamente; si tú te fijas, el módulo está prácticamente solo, la gente ya no continuo haciéndolo; si se va a dar en los mismos términos que tenían, no va a funcionar” , comentó.

A pesar de que la organización le planteó varias soluciones al Repuve y poniendo como ejemplo el éxito que tenía el proceso en otros estados fronterizos, fueron ignoradas y el proceso continúa como estaba establecido desde el principio: sólo entran al proceso los que ingresaron al país antes del 19 de octubre del 2021, los que su número de serie empieza con número y que cuenten con el título original.

"Los funcionarios de Repuve cobraban hasta 20 mil pesos para regularizar los autos. Es corrupción"

Omar Lugo, dirigente de Condefa.

“Los automóviles que su número de serie inicie con letra o que por alguna razón el título tenga una alteración, no podrán realizar el trámite, a pesar de que ya lo pagaron, o quienes extraviaron el título original, no lo pueden hacer con la pura copia, seguimos con los mismos problemas y deficiencias, sigue siendo un negocio particular de las gentes encargadas del Repuve y están cometiendo actos de corrupción”, sentenció.

"En Nogales, la semana pasada estaban cobrando hasta 20 mil pesos por meter vehículos que no cumplen con el decreto; los funcionarios de Repuve son los que están realizando ese cobro, lo hemos planteado y ha habido cambios al interior del Repuve, pero a diario la gente nos habla para decirnos lo que sucede; el Presidente fue claro, dijo que regularizar el carro no costaría más de 2 mil 500 pesos, pero resulta que si el vehículo no cuenta con uno de los señalamientos, lo hacen por medio de la corrupción" , finalizó.