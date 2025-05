La cantante se presentó por primera vez a la ciudad y ofreció un espectáculo cargado de emoción, energía y entrega total.

Hermosillo vivió una noche con alquimia el 24 de mayo con la presentación de María León en el Foro Alonso Vidal. La cantante se presentó por primera vez en la ciudad como parte de las Fiestas del Pitic 2025 y ofreció un espectáculo cargado de emoción, energía y entrega total.

La noche arrancó con fuerza cuando María León subió al escenario e interpretó 'Inquebrantable', tema de su álbum Alquimia, marcando así el inicio de una velada llena de emociones y conexión con su público.

"Buenas noches, estoy muy emocionada porque es mi primera vez aquí con todos ustedes. ¡Los he extrañado mucho!', expresó con una sonrisa. 'Por eso quiero dedicarles mis días, mis tardes, mis noches… y también mis pecados solitarios" , dijo antes de dar paso a la canción 'Mis Pecados Solitarios', una de las más íntimas de su repertorio.

Tras una ovación, María compartió una reflexión que hizo vibrar al público:

"Muchas gracias. Oigan… el amor me parece una cosa espectacular. Y eso es justo lo que estoy sintiendo esta noche con todos ustedes. Me gusta agradecerles en persona, porque el amor… es difícil de explicar. Pero encontré una manera muy sencilla: yo creo que el amor es como el helado… cada quien se come lo que quiere. Y así como el helado no es ilegal, el amor tampoco debería serlo" .

Con esas palabras, presentó su siguiente tema: 'Amor Ilegal', una declaración de libertad y aceptación que arrancó aplausos y emociones entre los asistentes.

María León continuó deleitando a su público con una selección de temas que tocaron fibras profundas. Canciones como 'Así es amar', 'Mírame' y 'El eco de tu voz' resonaron con fuerza entre los asistentes, quienes corearon cada letra con emoción. La entrega de María en el escenario, combinada con la intensidad de sus interpretaciones, convirtió la noche en una experiencia inolvidable.

Feliz de estar en Sonora

Durante una rueda de prensa previa a su presentación, María León expresó sentirse muy feliz de ser parte de las Fiestas del Pitic edición 2025.

"Estoy muy contenta. Nunca había venido a Hermosillo, me da mucha emoción venir a presentar mi proyecto. Estoy muy feliz, es una tierra muy querida para mí" .

Además mencionó que en Hermosillo tiene muchos amigos, entre ellos a Yahir.

"Yahir ya me llevó por unas coyotas de jamoncillo, piloncillo y coricos. Me falta conocer San Carlos, pero no tuve mucho tiempo, tengo mucho por conocer en Sonora, pero ya me llevo mis souvenirs" , confesó entre risas.

Por otra parte, comentó que sus canciones son como una especie de terapia.