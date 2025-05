El partido ratificó su postura en contra de una legislación que vulnere el derecho a la libre expresión y legalice la censura

Tras concluir los conversatorios sobre la iniciativa de nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el grupo parlamentario del PRI en el Senado ratificó su postura en contra de una legislación que vulnere el derecho a la libre expresión y legalice la censura

"No estamos de acuerdo, ni ahora ni nunca, con una ley que legaliza la censura, vulnera derechos fundamentales y concentra el poder en una sola voz" , advirtió el coordinador de la bancada priista, Manuel Añorve Baños.

"Esta no es una reforma: es una embestida directa contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la privacidad de millones de personas. Lo dijeron los expertos, lo hemos dicho nosotros desde el inicio, y hoy lo reiteramos con más fuerza: no vamos a permitirlo" , señaló.

En un comunicado destacó que durante los conversatorios, especialistas confirmaron que los derechos de las audiencias no son un capricho sino derechos humanos, y esta reforma los reduce a simples recomendaciones sin carácter legal.

"El amparo ganado en 2022 por la Asociación Mexicana de Defensorías fue un hito: reconoció a las audiencias como sujetos de derecho. Esta reforma los convierte nuevamente en espectadores pasivos. Con nosotros, eso no va a pasar" , aseguró el legislador guerrerense.

Manuel Añorve alertó que el dictamen propone facultades discrecionales para suspender señales y bloquear plataformas digitales sin orden judicial, "lo cual es inconstitucional y rompe el principio de legalidad. Además, pretende conservar los datos personales de los usuarios por 24 meses sin una justificación clara ni protección legal, a través de un padrón nacional sin salvaguardas" . "Quieren espiar, callar y castigar. Esa es la lógica de esta ley. La llamen como la llamen, es censura, y como tal la combatiremos con todas nuestras fuerzas" , sentenció.

Recalcó que la concentración de funciones en una sola agencia subordinada al Poder Ejecutivo, sin órganos colegiados ni contrapesos democráticos, representa una amenaza directa a la libertad de expresión y a la pluralidad mediática. "Eso es censura con otro nombre" , acusó.

Denunció que otro aspecto alarmante es la intención de imponer una regulación arbitraria sobre los contenidos, diferenciando entre "opinión" e "información", como si se tratara de conceptos absolutos. "Esta clasificación es absurda e impracticable. En la práctica solo servirá para sancionar a medios incómodos, intimidar periodistas y callar voces críticas al poder" , advirtió Añorve Baños.

"No vamos a acompañar una reforma que concentre el poder, vulnere derechos, censure contenidos y ponga en riesgo la democracia informativa. La libertad de expresión, la privacidad, el derecho a informarnos y a ser escuchados no son negociables. Así no. Nunca" , subrayó.