Lalit Patidar, un joven de 18 años con hipertricosis, ha sido reconocido como el rostro más peludo del mundo por Récord Guinness.

El libro de Récord Guinness ha registrado a lo largo de los años algunas de las marcas más inusuales del mundo, desde la persona más alta hasta quien logra comer más chiles picantes en un minuto.

Entre estos casos extraordinarios, recientemente se ha sumado el de Lalit Patidar, un joven de 18 años originario de la India que ha sido reconocido por tener el rostro más cubierto de vello en el planeta.

Patidar padece hipertricosis congénita, una condición extremadamente rara que provoca un crecimiento anormalmente denso de vello en varias partes del cuerpo, incluyendo el rostro.

Según Guinness World Records, esta enfermedad genética ha sido documentada en solo 50 casos en todo el mundo desde la Edad Media, lo que la convierte en un fenómeno poco común en la historia médica.

Te puede interesar Peso Pluma rompe Récord Guinness; es el artista latino más visto en YouTube

Rostro cubierto por miles de cabellos

La hipertricosis ha hecho que Lalit tenga hasta 201.72 pelos por centímetro cuadrado, cubriendo su cara casi por completo y ocultando en gran medida sus facciones. Este rasgo distintivo lo llevó a obtener el reconocimiento del Récord Guinness en febrero pasado, un logro que, según el joven, lo llena de orgullo.

"Estoy sin palabras, no sé qué decir porque estoy muy feliz de recibir este reconocimiento" , declaró tras recibir la certificación oficial.

Sin embargo, su camino hacia la aceptación no ha sido fácil. Desde pequeño, enfrentó miradas curiosas y reacciones de asombro e incluso miedo por parte de quienes no entendían su condición.

"Al principio, muchos compañeros de clase tenían miedo de mí, pero con el tiempo, cuando me conocieron, se dieron cuenta de que no era tan diferente" , recordó.

Orgulloso de su apariencia

Lejos de dejarse afectar por los prejuicios, Lalit ha convertido su singularidad en una plataforma para inspirar a otros. A través de su cuenta de Instagram (@lalitpatidar520), comparte aspectos de su vida diaria y busca transmitir un mensaje de aceptación y autoestima.

"Me gusta cómo soy y no quiero cambiar mi aspecto" , afirmó, dejando claro que no planea afeitarse ni modificar su apariencia solo para encajar en los estándares sociales.