El Instituto Nacional Electoral recordó que llevar anotaciones para votar es legal, pero no puede repartirse propaganda ni coaccionar el sufragio.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró este sábado que no constituye ningún delito si una persona lleva anotaciones o "acordeones" a la casilla para recordar por quién desea votar durante la elección extraordinaria de este domingo 1 de junio, donde se definirán 881 cargos del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, advirtió que su distribución o el intento de coaccionar el voto sí serán motivo de sanción.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, explicó que el uso individual de esos documentos está permitido, debido a la complejidad de la elección, que en algunos casos, como la Ciudad de México, implica marcar hasta 51 nombres en la boleta.

"Podemos llevar nuestras propias notas. No permitamos que nadie nos diga por quién votar, pero tampoco pensemos que por recibir un acordeón, ciegamente obedeceremos lo que diga" , señaló en rueda de prensa.

Los llamados acordeones electorales generaron polémica tras su presunta distribución por integrantes de Morena, con el uso de recursos públicos de gobiernos locales, para orientar el voto ciudadano a favor de determinados perfiles. Sin embargo, Taddei justificó su existencia como material que pudo haberse difundido durante la campaña.

"No se puede repartir propaganda el día de la elección, pero si alguien trae un acordeón consigo, no se le va a revisar ni a quitar nada. Lo que no se puede hacer es repartirlos afuera de las casillas" , dijo por su parte el consejero Uuc-kib Espadas.

Ambos funcionarios coincidieron en que el uso personal de anotaciones, incluso si fueron elaboradas por terceros o encontradas en internet, es legal, siempre que no exista una intención de inducir el voto o intercambiarlas por dádivas, lo cual sí configuraría un delito.

Asimismo, el INE recordó que también será sancionado quien solicite no votar afuera de las casillas durante la jornada, por considerarse un intento de obstaculizar el ejercicio democrático.

Durante el arranque de operaciones de la sala de prensa del INE para el seguimiento de la jornada, la consejera presidenta informó que únicamente nueve casillas no serán instaladas, todas en Chiapas, por razones de seguridad. En total, funcionarán 83 mil 975 casillas en todo el país.

Para este proceso inédito, que incluye la elección de ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito, el INE recibió más de 317 mil solicitudes de observación electoral, de las cuales fueron aceptadas 170 mil, incluyendo representantes de 40 países.

