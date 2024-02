"No me siento amenazado": Ricardo Monreal ante asesinatos de familiares

Monreal criticó los intentos de algunos sectores de la oposición de aprovechar la tragedia para fines políticos.

El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, ha manifestado su confianza en las autoridades para esclarecer el reciente asesinato de su cuñado y sobrino en Zacatecas, la semana pasada.

En sus primeras declaraciones públicas después de los trágicos acontecimientos que enlutaron a su familia, Monreal señaló que no se siente amenazado por el crimen organizado y que no modificará sus hábitos ni solicitará seguridad adicional.

" No me siento amenazado, de hecho, no tengo seguridad, nunca he tenido. Mis hábitos son los mismos, con mi familia sigo reuniéndome. Mi esposa y yo estamos resistiendo el sentimiento encontrado de dolor, pero con optimismo de que todo se va a resolver ", declaró.

Monreal criticó los intentos de algunos sectores de la oposición de aprovechar la tragedia para fines políticos, subrayando que es importante evitar la instrumentalización de las tragedias personales.

" Lo peor que se puede hacer es zopilotear sobre las tragedias de las personas, yo no lo hago, no lo haré, es reprobable y es vil que se lucre con este tipo de cosas ", recriminó.

Violencia en Zacatecas

El legislador también negó que haya una escalada de violencia en Zacatecas, estado gobernado por su hermano David Monreal. Sin embargo, reconoció que la magnificación de estos crímenes se debe a la condición de personajes públicos de las víctimas.

" Según las estadísticas que en Zacatecas se observan, ha disminuido el delito. Lo que sucede es que las dos tragedias recientes están vinculadas con una personalidad política y eso hace crecer el sentimiento de inseguridad ", explicó.

Monreal rehusó especular sobre las motivaciones detrás de los ataques a sus familiares y destacó su confianza en la autoridad para que se haga justicia.

" Yo estoy tranquilo y el mensaje que yo pudiera expresar es que tengo confianza en la autoridad y que estoy seguro que la verdad se sabrá ", concluyó.