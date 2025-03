Algunos creen que el destino está escrito en los astros, pero ¿realmente la astrología puede influir en los juegos de azar? Descubre cómo tu signo zodiacal y su número de la suerte pueden jugar un papel en tu fortuna.

Realmente influyen los astros en la suerte? Descubre si tu horóscopo tiene algún efecto en tus juegos de azar favoritos.

La relación entre tu signo zodiacal y la suerte

Sea que creas en la astrología o no, es cuando menos divertido e interesante echar un vistazo de vez en cuando a lo que los astros tienen deparado para nosotros. O, al menos, lo que algún astrólogo dice que los astros nos deparan.

Pero, para empezar, ¿qué es la astrología? Hasta que no se demuestre lo contrario, está catalogada como una pseudociencia, como la parapsicología o la criptozoología.

Sin entrar en demasiados detalles, la astrología se dedica a estudiar la relación entre los astros y las personas, siguiendo la lógica de que el exterior refleja el interior. El aspecto más conocido de la astrología es el de los signos zodiacales.

¡Todo el mundo conoce su signo zodiacal, incluso si no creen en lo que implica!

Los signos del zodiaco y sus números de la suerte

Un problema con los horóscopos es que cambian día a día. Un día puedes tener un horóscopo que promete éxito y mucho amor, y al día siguiente te toca una predicción que hace que te den ganas de mejor ni salir a la calle.

Afortunadamente, no todo es tan volátil en la astrología. De acuerdo con Mhoni Vidente, cada signo zodiacal cuenta con un número de la suerte que lo acompañará toda la vida. Así que, si vas a jugar a la ruleta online, ¡no dejes de lado tu número!

Aries

Soy, por lo tanto, existo. A veces, también existen los demás. Aries destaca por su entusiasmo y deseo de aprendizaje y crecimiento. Es por eso por lo que su número de la suerte es el 9.

El número 9 le permite impulsar su entusiasmo y llevarlo a buscar conocimiento y expandir sus horizontes. También sirve como un “seguro” contra los elementos más negativos de Aries, pues le permite ser más compasivo, desinteresado y voluntarioso, mostrando así amor a los demás.

Tauro

El toro trabajador, aunque se le tache de flojo. No es que sea flojo, sino que es obstinado en todo momento. Cuando es momento de relajarse, no lo pueden convencer de trabajar. Pero cuando llega el momento de trabajar, no hay argumento que lo pare.

Tauro se beneficia mucho de su número de la suerte, el 6. Esto se debe a que representa ambas facetas que lo destacan: la harmonía y la responsabilidad.

Géminis

La dualidad del Géminis es aparente en su representación como los gemelos. Versátiles e ingeniosos, los Géminis están en constante flujo y búsqueda de conocimiento, independientemente de si dicho conocimiento les es útil o no.

El número 5 es el número de la suerte para los Géminis, pues representa la versatilidad, la diversión y la libertad. También les ayuda a asumir riesgos mientras buscan satisfacer su curiosidad innata.

Cáncer

Emocional y sensible, Cáncer se beneficia del número 2, un número que es considerado amable y gentil. Esto les permite crear conexiones emocionales profundas. También les ayuda a ser más comprensivos y empáticos, así como a trabajar en equipo y mantener la harmonía en sus relaciones interpersonales.

Leo

El rey de la selva. El número 1. Adivina cuál es su número de la suerte.

El número 1 se asocia con el liderazgo y la independencia. A diferencia de la flexibilidad para trabajar en equipo del 2, el número 1 busca liderar al equipo y sobresalir a través de sus acciones.

Asertivos y confiados, los Leo aprovechan al 1 para la toma de decisiones audaces y valientes, y les ayuda a ser y permanecer como el centro de atención.

Virgo

Representados por la doncella, los Virgos están en casa cuando expresan su creatividad y cuando buscan la belleza y la estética, ya sea en sí mismos, en sus obras o en el exterior. El número 3 mejora su habilidad de comunicación, así como su ojo par los detalles en sus labores.

Libra

Perfectamente equilibrado, como todo debe estar, Libra busca el balance y la justicia en todo momento. Estratégico y diplomático, Libra se beneficia del número 7. El número 7 representa la intuición que les permite enfrentarse a las tormentas para alcanzar la harmonía y la calma del ojo del huracán.

Escorpio

El escorpión es también el ave fénix del renacimiento y la paloma de la paz. Estas transmutaciones no son nada fáciles, sin embargo, y es por eso por lo que a los Escorpios les conviene apostar al número 4, pues este representa estabilidad, así como organización y trabajo duro.

El número 4, entonces, ayuda a los Escorpios a superar obstáculos y alcanzar sus metas a largo plazo.

Sagitario

Representado por el centauro arquero que siempre busca explorar que hay más allá del horizonte, los Sagitarios no temen a ir contra la corriente, y por eso su número de la suerte es el 13, normalmente asociado con lo opuesto.

Capricornio

La cabra saltarina y alegre, aunque se le tache de trabajólica. O quizá algo tenga de verdad, ya que su número de la suerte es el 8. El 8 está asociado con el poder, la responsabilidad y la riqueza.

El número 8 puede ayudar al Capricornio a alcanzar el éxito, ser disciplinados y centrarse en sus metas, así como a tomar decisiones pragmáticas al momento de liderar.

Acuario

Sabio y estoico, el Acuario jala agua para sus molinos de la mente. Es por eso por lo que su número de la suerte es el 11. Se trata de un número maestro asociado con la intuición, la iluminación y la conexión con planos superiores.

Piscis

Como Neo, los Piscis pueden ver más allá de la ilusión de la vida diaria. Viven en y por sus sueños. Tal como los primeros seres rompieron las barreras acuáticas para vivir en la tierra, los Piscis se benefician del número 22 para romper las barreras que los separan de sus sueños.

El número 22 es el número de la suerte para los Piscis porque los representa a la perfección: soñadores capaces de materializar sus metas. Se trata, además, del número considerado como el “maestro constructor”.