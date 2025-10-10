El delito de abuso sexual infantil agravado, según el Código Penal de Jalisco, contempla una pena de tres a seis años de prisión cuando la víctima es menor de 12 años.

El exfutbolista mexicano Omar 'N', conocido por su trayectoria en Chivas y la Selección Nacional, fue vinculado a proceso este viernes 10 de octubre por el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de su hijastra.

La decisión fue tomada durante una audiencia celebrada en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, donde el juez de control determinó que existen elementos suficientes para continuar la investigación en su contra. Como medida cautelar, el exjugador deberá permanecer en prisión preventiva durante seis meses, tiempo en el que se desarrollará la investigación complementaria.

Te puede interesar 'Desempolvarán' dos carpetas contra el exfutbolista de Chivas Omar Bravo

La resolución judicial no implica una declaración de culpabilidad, sino que confirma la existencia de indicios razonables para abrir un proceso penal formal. Durante este periodo, tanto la Fiscalía del Estado de Jalisco como la defensa del exfutbolista podrán aportar nuevas pruebas, testimonios o peritajes.

El abogado de la víctima, Juan José Soltero, informó que entre las pruebas presentadas ante el juez se encuentran el testimonio de la menor y de su madre, un dictamen psicológico positivo a violencia sexual, así como capturas de pantalla y un video grabado por la propia víctima. De acuerdo con el defensor, los abusos comenzaron en una reunión familiar y se prolongaron hasta fechas recientes.

Juan Soltero, abogado de la parte demandante, confirma la vinculación a proceso para Omar 'N', con prisión preventiva oficiosa de 6 meses



: @jmanuelfigueroa pic.twitter.com/l3ExdzGZnw — MedioTiempo (@mediotiempo) October 11, 2025

El delito de abuso sexual infantil agravado, según el Código Penal de Jalisco, contempla una pena de tres a seis años de prisión cuando la víctima es menor de 12 años. En este caso, la denuncia señala que los hechos habrían iniciado en 2019, cuando la víctima tenía 10 años de edad.

Omar 'N' fue detenido el pasado 4 de octubre en el municipio de Zapopan, luego de que la Fiscalía cumplimentara una orden de aprehensión derivada de la denuncia presentada el 30 de septiembre. Tras su captura, fue ingresado al penal de Puente Grande, donde se mantiene bajo prisión preventiva justificada por la gravedad del delito y riesgo de fuga.

Te puede interesar Dictan prisión preventiva a Omar Bravo tras denuncia por abuso infantil

La vicefiscal de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas y Adolescentes, Elizabeth Canales Rodríguez, confirmó que además del caso actual, existen dos carpetas previas relacionadas con denuncias distintas contra Omar 'N', las cuales están en archivo de concentración y se encuentran en revisión para precisar su contenido y circunstancias.

El exjugador, quien también militó en clubes como Atlas, Cruz Azul y Leones Negros, fue uno de los delanteros más destacados de la historia de Chivas y mundialista con México en Alemania 2006. Ahora enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una sentencia de varios años de prisión si se comprueba su responsabilidad.

Te puede interesar Detienen a Omar Bravo, exfutbolista de Chivas, por abuso de menor

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS