La Fiscalía de Jalisco detuvo este sábado al exfutbolista de Chivas, Omar Bravo Tordecillas, acusado del delito de abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con fuentes con conocimiento del caso, la denuncia fue presentada hace cinco días y señala que el exdelantero habría cometido tocamientos, proposiciones y amenazas de tipo sexual y violento en contra de su hijastra, quien actualmente tiene 17 años.

Según el testimonio recabado por la autoridad, las presuntas agresiones comenzaron alrededor de 2019.

Bravo, de 44 años, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación y puesto a disposición del Ministerio Público, donde en las próximas horas será presentado ante un juez de control para determinar su situación jurídica.