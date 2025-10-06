El exfutbolista de Chivas fue detenido en Zapopan y permanecerá en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica.

El exfutbolista de Chivas y seleccionado nacional, Omar Bravo, fue vinculado formalmente a un proceso penal por el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de una menor de edad.

Tras una audiencia privada celebrada este domingo, el juez de control determinó que la detención, realizada un día antes por la Fiscalía del Estado de Jalisco, fue legal.

Bravo, mundialista con México en Alemania 2006, prefirió abstenerse de declarar, mientras su defensa se acogió al plazo constitucional de 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso. En tanto, el juzgador impuso como medida cautelar la prisión preventiva en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, donde permanecerá al menos hasta el próximo viernes.

Fue imputado Omar "N".

Tras su detención en el centro de Zapopan, fue puesto a disposición de un Juzgado, donde permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa su proceso, y será el 10 de octubre cuando se determine si es vinculado.

La Fiscalía de Jalisco informó que la orden de aprehensión fue ejecutada en el centro de Zapopan y que, de acuerdo con las investigaciones, el exjugador habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente con la que convivía. La víctima, según la autoridad, habría presentado una grabación que refuerza su denuncia.

Los hechos habrían comenzado en 2019, cuando la menor tenía 11 años, y se habrían prolongado hasta meses recientes, lo que podría agravar la situación legal del imputado en caso de comprobarse los delitos.

El Código Penal de Jalisco contempla una pena máxima de seis años de prisión por abuso sexual sin cópula, y hasta 25 años de cárcel si se demuestra que hubo cópula, aunque las sanciones podrían reducirse si el acusado es primodelincuente.

La denuncia fue presentada el 30 de septiembre y señala que Bravo habría tocado, amenazado y realizado proposiciones sexuales a la víctima cuando era niña, además de atacarla nuevamente en fechas recientes.

Tras la audiencia, el abogado del exfutbolista evitó dar declaraciones a los medios. El caso de Omar Bravo se suma a otros episodios de índole sexual que en años anteriores involucraron a exintegrantes o figuras relacionadas con Chivas, como Dieter Villalpando (2020), Érick 'Cubo' Torres (2015) y Ricardo La Volpe (2014).