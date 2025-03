El diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acudió voluntariamente a la Fiscalía General del Estado por una denuncia de abuso sexual en grado de tentativa hacia su media hermana. Afirmó estar dispuesto a colaborar con la justicia.

El diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se presentó este jueves en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos para comparecer de manera voluntaria en el marco de la investigación que enfrenta por una denuncia de abuso sexual en grado de tentativa hacia su media hermana.

Durante su declaración ante la prensa, Blanco negó estar evadiendo la justicia y aseguró que se mantendrá a disposición de las autoridades.

"Aquí estoy, no me escondo, no corro", expresó el exfutbolista, quien acudió acompañado de su abogada.

La abogada del diputado aseguró que la comparecencia fue voluntaria y reiteró que Blanco tiene el derecho de defenderse ante las acusaciones.

"El diputado se ha puesto a disposición del Ministerio Público y asistirá cada vez que sea requerido", indicó la representante legal.

Por su parte, Blanco expresó su descontento con la Fiscalía de Morelos, al señalar que no se le proporcionó información sobre la carpeta de investigación.

El pasado martes, el pleno de la Cámara de Diputados votó a favor de un dictamen que rechazó la solicitud de desafuero del exgobernador de Morelos, solicitado previamente por la Fiscalía de Morelos y revisado por la Sección Instructora de dicha Cámara.

Aunque no estaba programado, Cuauhtémoc Blanco tomó la tribuna para rechazar públicamente las acusaciones, recibiendo el respaldo de diputadas de Morena que corearon "no estás solo".

El diputado y presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, ha señalado que la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Morelos presenta deficiencias en la investigación, lo que llevó a la no procedencia del desafuero.

Flores afirmó que la decisión tomada por la Cámara de Diputados se basó en la falta de pruebas suficientes y en el respeto a los derechos procesales del acusado.