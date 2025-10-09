La Fiscalía de Jalisco 'desempolvará' dos carpetas de investigación contra el exfutbolista de las Chivas, aunque no se ha especificado los cargos que originaron dichas denuncia.

Tras la denuncia que mantiene en prisión preventiva al exfutbolista Omar Bravo, la Fiscalía de Jalisco desempolvará dos carpetas de investigación que ya había contra el imputado y que habían quedado archivadas.

Hasta ahora no se ha dado a conocer sobre los cargos que originaron dichas denuncias.

"No podemos precisar esa información, sólo tenemos el antecedente de que es una sola víctima en cada carpeta y necesitamos revisarlas para poder estar en condiciones de manifestar la información correspondiente" , dijo Elizabeth Canales, vicefiscal especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y Familia.

Aclaró que esas carpetas son independientes a la imputación hecha recientemente por abuso sexual infantil agravado contra Omar 'B'.

Mañana a las 9:00 horas está programada la audiencia en Puente Grande para discutir la vinculación de quien era conocido como un histórico delantero y máximo goleador de las Chivas.

"Desde luego que tendremos que esperar a que resuelva su situación jurídica y determine el juez sobre la vinculación a proceso que le está pidiendo el Ministerio Público para que, en base a esa situación, ya advertir cuál es el inicio del proceso o la siguiente situación jurídica que se tiene que llevar a cabo" , añadió Canales.

"Necesitamos esperar a que el juez lo vincule a proceso para ver cuál es la situación estratégica, porque dependiendo de eso y del tipo penal por el que se haga, ya advertimos cuál es el siguiente paso a realizar" .

Tras la posible vinculación los fiscales podrán analizar si procede o no la suspensión condicional al proceso, reconoció.

La funcionaria declinó dar detalles sobre la denuncia que derivó en la detención del imputado, argumentando que se violaría los derechos de la víctima, una menor de edad.

Ayer, la excandidata a diputada federal por el Partido Encuentro Social, Claudia Casas, una de las exparejas del exseleccionando nacional, negó que ella y su hija sean las que estén detrás de la denuncia.

Sostuvo que la denunciante sería Cecilia Acevedo Montoya, madre de la víctima.