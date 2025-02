El secretario de Educación Pública detalló que hasta el momento la menor no ha querido dar declaraciones.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó este lunes que, en el caso de Fátima, no hay ningún tipo de información que compruebe que la estudiante fue empujada desde el tercer piso de la secundaria 236 en la alcaldía Iztapalapa.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, tras participar en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario detalló que hasta el momento la menor no ha querido dar declaraciones.

Señaló que ayer por la noche, él estuvo con la familia de la menor en el hospital donde se recupera.

"Esas son versiones que van y vienen, que no tenemos comprobadas, no podemos victimizar. Hay que esperar a conocer bien qué pasó. Hasta el momento Fátima no ha querido dar declaraciones; tenemos que esperar para conocer bien los hechos.

"No hay ningún indicio que indique que ella fue empujada para que cayera. No hay ningún tipo de información que conduzca a eso" , reveló.