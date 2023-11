Samuel García impugnará designación de Luis Orozco como gobernador interino

Al momento en que Luis Enrique Orozco Suárez era designado como gobernador interino de Nuevo León, el gobernador Samuel García estaba en el encendido del árbol navideño, desde donde explicó que acudirá al Tribunal Electoral por este hecho.

En medio de los disturbios que marcaron la sesión del Congreso del Estado de Nuevo León, donde simpatizantes de Movimiento Ciudadano (MC) irrumpieron en la sesión para designar al gobernador interino de Nuevo León, el actual mandatario, Samuel García, expresó su postura y sugirió un 'autoboicot' por parte del PRIAN, afirmando que al final los vencerá en los tribunales.

García, quien al momento de la votación se encontraba en la explanada del Museo de Historia Mexicana para el encendido del pino navideño, anunció su inmediata impugnación en caso de que no se ajusten a lo determinado por un Juez laboral en la Ciudad de México el día anterior.

"Espero que sea todo muy civilizado porque está muy claro, hay muchas sentencias que les impiden nombrar" , señaló el gobernador.

Será así que este 30 de noviembre, Samuel demandará desacato ante el Tribunal Electoral por la designación del vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino de Nuevo León.

#AlMomento En su llegada al encendido del Pino de los Tres Museos, en la Macroplaza, Samuel García da su postura sobre la situación en la designación del Gobernador Interino, por su parte, sesión en Congreso continúa.



Más información: https://t.co/XTGjKvZEkn pic.twitter.com/ZktKDF7x29 — elnortelocal (@elnortelocal) November 30, 2023

En relación con los disturbios, García negó que los responsables fueran afiliados a Movimiento Ciudadano (MC).

"Me extraña, la gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI, no son porros, nunca se han prestado a eso, yo más bien creo que puede ser un autoboicot" , expresó.

Asimismo, el gobernador criticó la postura del PAN, acusándolos de generar inestabilidad al solicitar la desaparición de poderes durante los últimos tres días.

"Pido que hoy termine la sesión, que voten lo que quieran, yo estoy seguro que en el tribunal les voy a ganar y que no pase a mayores lo que hubo en el Congreso" , concluyó Samuel García.