Para exigir a la empresa Teléfonos de México que se tome en serio la revisión anual salarial del contrato colectivo de trabajo, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, sección XV, informó los avances a la fecha.

Javier Valenzuela, el secretario de la Asamblea de Jubilados del STRM de Hermosillo, Sonora, reveló que el 25 de abril de 2025 venció el plazo y que hasta el 22 de mayo la representación de la empresa no responde al pliego petitorio.

“Nosotros pensamos que el ofrecernos un 2.5 por ciento de aumento, entre comillas, al salario de los telefonistas es una burla, es un desprecio total a nuestras peticiones. Nosotros como sindicato a nivel nacional estamos solicitando un 16.02 por ciento de nivelación al mismo dado el poder adquisitivo de nuestro salario” , indicó.

Por este motivo solicitan rebasar los topes salariales como la inflación para que los telefonistas puedan resarcir su poder adquisitivo en su salario, ya que tan solo en Hermosillo son mil 200 trabajadores y sus familias.

Mientras que en Sonora son más de dos mil 500 activos y jubilados, existiendo salarios diferenciados que producen desigualdad y que es anticonstitucional, a pesar de existir un emplazamiento a huelga de por medio.

Sobre las acciones a futuro, Javier Valenzuela informó que seguirán en acciones y manifestaciones pacíficas con firmeza, ya que harán valer su derecho a expresar y por un salario digno.

Cabe mencionarse que los trabajadores ya no reciben utilidades y señalan que las condiciones laborales no son buenas, ya que se ha dejado de invertir por parte de la empresa al ya no ser redituable.