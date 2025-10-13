El conocido litigante fue agredido por un joven armado en la colonia Doctores; un agente de la Policía de Investigación repelió el ataque y logró detener al presunto responsable.

ACTUALIZACIÓN 19:50 HORAS: La Fiscalía de la Ciudad de México ha rectificado su información y explicó que el abogado David Cohen no ha muerto:

Te puede interesar Autoridades rectifican: abogado David Cohen no ha fallecido

----

El abogado David Cohen Sacal, de aproximadamente 45 años, murió horas después de haber sido víctima de un ataque armado ocurrido la tarde de este lunes 13 de octubre en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

MURIÓ el ABOGADO DAVID COHEN

La @FiscaliaCDMX informó q debido a las lesiones q sufrió, esta tarde murió en el hospital Ángeles, el abogado Cohen Sacal.

El tipo q le disparó es Héctor Hdz Escartín, tiene 18 años.

Un agente de @PDI_FGJCDMX lo enfrentó y lesionó.

Así acabó. pic.twitter.com/iJbVnHXkeP — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 14, 2025

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos se registraron en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, frente a los juzgados administrativos y penales del Poder Judicial capitalino.

Te puede interesar Adolescente balea un abogado frente al Poder Judicial en CDMX; es arrestado

Según las primeras indagatorias, el abogado caminaba por la zona cuando un joven se le acercó, sacó un arma de fuego de entre sus ropas y le disparó en la cabeza. Un agente de la Policía de Investigación (PDI), que se encontraba en el lugar, repelió la agresión e hirió al atacante, quien intentó huir tras efectuar el disparo.

El presunto agresor, identificado inicialmente como un menor de 17 años, fue trasladado a un hospital bajo custodia policial, mientras que Cohen fue llevado a una clínica cercana, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas.

En el lugar del ataque, las autoridades aseguraron una motocicleta y el arma utilizada en la agresión. El Ministerio Público ya inició una carpeta de investigación por homicidio calificado, y se revisan las cámaras de videovigilancia del C5 para esclarecer el móvil del crimen.

El periodista Carlos Jiménez confirmó que la víctima era abogado y que se encontraba frente al edificio del Poder Judicial al momento del ataque. Señaló además que el presunto agresor habría confesado tener 18 años tras ser detenido.

Te puede interesar Adolescente balea un abogado frente al Poder Judicial en CDMX; es arrestado

Medios nacionales como Milenio y Radio Fórmula confirmaron el fallecimiento del abogado poco después de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El comunicador Juan Becerra Acosta, de Fórmula Noticias, reportó la noticia a través de su cuenta de X (antes Twitter), detallando que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una investigación formal por este homicidio.