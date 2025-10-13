La Fiscalía capitalina rectificó su versión inicial y confirmó que el abogado David Cohen no ha muerto; permanece en estado crítico y es intervenido quirúrgicamente tras el ataque registrado en Ciudad Judicial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que, derivado de la actualización en la información médica disponible, la víctima del evento ocurrido esta tarde en las inmediaciones de Ciudad Judicial, David Cohen Sacal, no ha fallecido, como se indicó en una primera versión difundida de manera preliminar.

De acuerdo con los reportes más recientes del personal médico que atiende al lesionado, la persona se encuentra en estado muy grave y actualmente está siendo intervenida quirúrgicamente en un hospital de la Ciudad de México.

"Reiteramos nuestro compromiso con la veracidad, la transparencia y el derecho a la información, y lamentamos cualquier confusión que esta situación haya podido generar" , comentaron.

La Fiscalía CDMX mantiene abierta la investigación y continuará informando conforme se confirme la evolución médica de la víctima y los avances en las diligencias ministeriales.

En una primera tarjeta informativa, la FGJ indicó que el abogado David Cohen Sacal había perdido la vida, pues dijo que el detenido era acusado de homicidio.

#ÚLTIMAHORA Fiscalía CDMX corrige su propio reporte sobre el estado de David Cohen Sacal; el abogado no ha fallecido pic.twitter.com/DByLdotBuA — El Universal (@El_Universal_Mx) October 14, 2025

Te puede interesar David Cohen: el abogado de alto perfil detrás de casos en el futbol mexicano

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL