Especialista en litigio civil y amparo, David Cohen fue defensor de Billy Álvarez y del exfutbolista Salvador Carmona en procesos que marcaron al futbol mexicano.

ACTUALIZACIÓN 19:50 HORAS: La Fiscalía de la Ciudad de México ha rectificado su información y explicó que el abogado David Cohen no ha muerto:

El abogado David Cohen Sacal, de 45 años, murió la tarde del lunes 13 de octubre tras ser atacado a balazos frente a las instalaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX), el ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando la víctima caminaba por avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, zona donde se ubican los juzgados del Poder Judicial.

Un joven, identificado como Héctor 'N', se le aproximó y le disparó a quemarropa en la cabeza. Un agente de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba cerca repelió la agresión, hiriendo al atacante en un brazo y logrando su detención.

En un inicio, el presunto responsable dijo ser menor de edad, pero más tarde se confirmó que tiene 18 años. En el lugar, las autoridades aseguraron una motocicleta sin placas y un arma de fuego. La Fiscalía de Homicidios abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Cohen Sacal: abogado de alto perfil

David Cohen Sacal era licenciado en Derecho con un posgrado en Derecho Procesal Civil, especializado en litigio civil y mercantil, juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y concursos mercantiles.

Durante su trayectoria, representó a clientes de alto perfil, entre ellos al exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo 'Billy' Álvarez Cuevas, en los procesos legales derivados de las investigaciones por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta dentro de la cementera y su equipo de futbol.

También fue abogado de David Peñaloza Sandoval, fundador y exdirector general de Pinfra, una de las principales operadoras de concesiones carreteras del país.

Según información recabada por Milenio, Cohen Sacal formaba parte de un bufete jurídico junto con los abogados de apellido Medina y Chávez, especializado en litigio mercantil y corporativo.

Héctor N le disparó en @AlcCuauhtemocMx y pretendía huir en moto con un cómplice, pero lo dejaron. pic.twitter.com/9bYXJNQXE3 — Antonio Nieto (@siete_letras) October 14, 2025

Su paso por el futbol mexicano

En el ámbito deportivo, el nombre de David Cohen también es recordado por haber sido representante legal del exfutbolista Salvador Carmona, quien fue inhabilitado por dopaje tras la Copa Confederaciones de 2005.

El abogado defendió a Carmona y a Aarón Galindo ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y la FIFA, en un caso que marcó uno de los episodios más polémicos en la historia del futbol mexicano.

Cohen llegó a cuestionar en entrevistas públicas las irregularidades en el manejo del caso y sugirió que las sanciones impuestas por la FIFA a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estuvieron ligadas a presiones políticas dentro de la Concacaf, entonces dirigida por Jack Warner.

David Cohen y Salvador Carmona en 2010. (Cortesía MedioTiempo)

Docente y conferencista

Además de su actividad litigante, David Cohen fue catedrático en la Universidad Iberoamericana entre 2000 y 2008, donde impartió la materia de Derecho Procesal Civil. Participó también como conferencista en diplomados sobre derecho inmobiliario y mercantil en los campus de Torreón y Ciudad de México.

Investigación en curso

La Fiscalía CDMX informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil del ataque y establecer si el homicidio estuvo relacionado con la actividad profesional del abogado.

“La institución mantiene abierta la investigación con el propósito de esclarecer las causas y circunstancias del evento y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares” , precisó en un comunicado.