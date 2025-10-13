La víctima fue identificada como el abogado David Cohen, quién caminaba afuera de los juzgados.

Un abogado de aproximadamente 40 años, identificado por el periodista Carlos Jiménez como David Cohen, resultó herido tras un ataque a balazos ocurrido la tarde de este lunes en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Ataque afuera del juzgado

Los hechos tuvieron lugar en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard , zona donde se ubican los juzgados administrativos y penales del Poder Judicial de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el abogado caminaba por la zona cuando un joven se le aproximó, sacó un arma de fuego de entre sus ropas y disparó en su contra, para después intentar huir.

Agresor fue un adolescente

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba en el área presenció la agresión y repelió el ataque, logrando herir al presunto agresor, un joven de 17 años.

Tanto el menor como el abogado fueron trasladados a hospitales bajo custodia y atención médica.

Según las autoridades, en el sitio se aseguraron una motocicleta y el arma de fuego utilizada en el ataque.

Además, el agente del Ministerio Público ya tomó conocimiento del caso, mientras que se analizan las cámaras de videovigilancia del C5 para esclarecer los hechos y determinar el posible móvil de la agresión.