En un video viralizado, la trabajadora utiliza su puesto para amedrentarlo y afirmar que, a diferencia de él, ella “tiene una plaza”; internautas la bautizaron como "Lady UNAM".

En redes sociales, el video de una trabajadora de vigilancia de la UNAM se ha viralizado tras ser acusada de abuso de autoridad y amenazas en contra de un estudiante.

El caso, ocurrido en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, ha generado indignación entre la comunidad universitaria y los internautas han bautizado a esta mujer como "Lady UNAM".

El incidente fue expuesto en Facebook por el estudiante Aaron Lachowski, quien denunció que la vigilante le impidió el acceso al estacionamiento argumentando que no había mostrado su credencial. Sin embargo, el joven asegura que sí lo hizo, pero que la trabajadora no la vio porque en ese momento estaba comiendo.

De acuerdo con la denuncia, la vigilante no solo negó haber visto la credencial, sino que comenzó a insultarlo, amenazarlo y llamar a otros guardias para intimidarlo. En el video viralizado, se escucha a la trabajadora afirmando que ella es "jefa de la UNAM" y que el estudiante "no es nada" porque sigue en formación académica.

"Qué crees, yo tengo una plaza. Mira esos zapatos feos, sigue estudiantito, ándale adelante y no me importa" , expresó la vigilante en tono despectivo.

Amenaza

El estudiante también relató que otro trabajador de seguridad lo confrontó en la cafetería de la universidad, haciéndole notar que "le podría ir peor". Además, la mujer lo amenazó con verlo "afuera", insinuando represalias físicas.

Tras lo sucedido, Lachowski presentó una queja ante Jurídico de la UNAM. No obstante, la respuesta de la institución fue que los hechos eran "presuntivos" y que no podían actuar de inmediato por falta de pruebas contundentes.

"Le comenté a la abogada de la UNAM sobre las amenazas a mi persona y a mi carro, y dijo que no podían hacer nada porque eso se clasificaba en presuntivo y no en hechos. Prácticamente solo levantaría la denuncia y ellos investigarían después" , mencionó el joven en su publicación.

Reacciones

El video y la denuncia generaron una ola de críticas en redes sociales, donde la trabajadora fue apodada #LadyUNAM, sumándose a la lista de casos similares que han causado indignación pública.

Usuarios exigieron a la UNAM tomar cartas en el asunto y sancionar a la vigilante, mientras que algunos estudiantes señalaron que estos abusos son recurrentes dentro de la institución.

La directora de la FES Iztacala, María del Coro Arizmendi Arriaga, emitió un comunicado en el que aseguró que la situación ya está siendo investigada por las instancias correspondientes y reiteró su rechazo a cualquier acto violento o fuera de los valores universitarios.

"Quiero manifestar que estoy en contra de cualquier actitud violenta, poco profesional y sobre todo fuera de los valores universitarios" , declaró.

Acusaciones previas contra la vigilante

Tras la viralización del caso, varios estudiantes han reportado experiencias similares con la misma trabajadora de vigilancia. Un usuario mencionó que, en una ocasión anterior, la mujer cometió varias irregularidades en su contra y que, tras confrontarla, fue trasladado en una patrulla universitaria a un estacionamiento y entregado a la policía, sin que la vigilante recibiera ninguna sanción.

"Me secuestraron en una puma patrulla, me llevaron a un estacionamiento y me entregaron a la policía de a devis. ¿Qué le hicieron a la señora? Absolutamente nada" , denunció otro estudiante.

Este nuevo caso ha reavivado el debate sobre el abuso de poder de algunos trabajadores universitarios, especialmente los sindicalizados, quienes son acusados de actuar de manera autoritaria sin temor a repercusiones debido a la protección sindical.