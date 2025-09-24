El joven de 16 años, Jesús Israel 'N', fue velado en Iztapalapa y será sepultado en Veracruz.

Este martes fue velado en la alcaldía Iztapalapa Jesús Israel 'N', el estudiante de 16 años que perdió la vida tras ser atacado por un compañero dentro del CCH plantel Sur.

De acuerdo con familiares, la despedida se llevó a cabo en un domicilio particular y se solicitó privacidad, por lo que únicamente acudieron amigos, vecinos y parientes cercanos. El cuerpo será trasladado este miércoles a Veracruz, donde será sepultado.

Fuentes ministeriales confirmaron que el cuerpo fue entregado por la mañana luego de la autopsia realizada en el Instituto de Ciencias Forenses. La causa de muerte fue una herida en el cuello provocada por un objeto punzocortante.

Respecto a Armando 'N', trabajador de 65 años que resultó lesionado al intentar contener al agresor, autoridades reportaron que fue dado de alta del Hospital Issste Adolfo López Mateos.

Mientras tanto, las instalaciones del CCH Sur permanecieron cerradas al continuar bajo resguardo de la Fiscalía capitalina. Aun así, estudiantes y ciudadanos se acercaron a la entrada para colocar flores y mostrar solidaridad con la familia de Jesús Israel.

