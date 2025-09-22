Horas antes del ataque, el agresor publicó en Facebook fotos con cuchillos y un mensaje alusivo a la violencia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) identificó al estudiante que este lunes atacó con un arma blanca a un compañero en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, donde un joven perdió la vida y un trabajador resultó herido.

El agresor fue reconocido como Lex Ashton 'N', de 19 años, quien al mediodía ingresó al plantel ubicado en la alcaldía Coyoacán y agredió a Jesús Israel 'N', de 16 años, dentro del estacionamiento de profesores. La víctima falleció en el lugar.

Durante el intento por contenerlo, el trabajador administrativo Armando 'N', de 65 años, sufrió lesiones y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

El alumno murió, el empleado está herido, lo mismo que el agresor, quien se arrojó de un edificio para huir.

Tras el ataque, el presunto responsable intentó escapar, pero al verse acorralado subió a uno de los edificios del plantel y se lanzó desde un tercer piso, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. Fue trasladado a un hospital y se encuentra bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La FGJ capitalina inició una investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas, mientras lleva a cabo las diligencias ministeriales, policiales y periciales en coordinación con la SSC.

Publicaciones previas del agresor

Horas antes del ataque, el joven compartió en su cuenta de Facebook varias fotografías en las que aparece vestido de negro, con pasamontañas, goggles oscuros y una sudadera con la palabra "Bloodbath" ("baño de sangre"). En las imágenes porta dos cuchillos tácticos, cuatro petardos y una guadaña metálica.

Sus publicaciones en modo público fueron hechas este lunes alrededor de las 10:00 horas. (Captura de pantalla)

Junto a las imágenes escribió un mensaje: "Escoria, como yo, tiene la misión de recoger la basura" .

La vestimenta que mostró en redes sociales coincide con la que portaba al momento del ataque.

El CCH Sur suspendió clases hasta nuevo aviso y llamó a la comunidad estudiantil a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

¿Estos síntomas de violencia neurótica no alertaron a sus padres y compañeros?