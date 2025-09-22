Un alumno asesinó a un compañero con arma blanca e hirió a un trabajador antes de saltar de un edificio.

La mañana de este 22 de septiembre, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur fueron desalojados luego de que un alumno perdió la vida dentro de las instalaciones, informó MILENIO.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que un estudiante ingresó al CCH Sur y agredió con una navaja a otro alumno, quien murió en el lugar. La víctima tenía 16 años de edad.

El agresor y un trabajador que resultó herido durante el intento de contener al atacante fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Detalles del suceso

Los primeros reportes indicaron que el alumno atacó con un arma blanca a dos personas en el estacionamiento de profesores y posteriormente se aventó desde uno de los edificios del plantel.

"Al llegar, derivado de la naturaleza autónoma de la institución, no se permitió el acceso; sin embargo, se informó que un alumno que portaba capucha ingresó y agredió con una navaja a otro estudiante", explicó la SSC.

El trabajador que intervino para detener al probable agresor resultó lesionado y también fue trasladado a un hospital.

Agresor se lanzó del edificio

Tras el ataque, el presunto responsable intentó huir, pero al percatarse de la presencia policial, subió a un edificio y se lanzó desde un tercer piso. "Motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital", señaló la SSC. Actualmente se encuentra bajo custodia policial.

Un profesor del plantel relató que, según testimonios de los estudiantes, el joven ingresó "vestido de negro y embozado".



Mis estudiantes dicen que una persona de negro atacó a un trabajador con arma blanca y al intentar huir se aventó del único edificio que tenemos de 3 plantas (IM)



Las autoridades escolares solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar las investigaciones correspondientes. Policías de la SSC entregaron al probable responsable a las autoridades ministeriales, mientras permanece bajo custodia en el hospital.

Clases suspendidas

El CCH Sur anunció la suspensión de clases hasta nuevo aviso.

"Se pide a la comunidad mantenerse informada por los medios oficiales", comunicó la institución.

El plantel está ubicado en el boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, dentro del campus de Ciudad Universitaria. Ocupa 11 hectáreas y colinda con la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, zona con flora y fauna característica del área.