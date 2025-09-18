Tras la golpiza al director del Cetis 78, la SEP inició investigaciones y aplicó clases a distancia como medida preventiva.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó este jueves que se realizará una investigación sobre las acusaciones de acoso sexual presuntamente cometidas por el director del CETis 78, Julio César Barrón Morales, en Altamira, Tamaulipas, hechos que derivaron en una protesta estudiantil y actos de vandalismo el miércoles.

En un comunicado, la dependencia federal indicó que, conforme a los protocolos institucionales, se dará seguimiento a las denuncias de la comunidad escolar y se brindará acompañamiento a los casos relacionados con violencia hacia estudiantes. También se estableció una “ruta de atención inmediata” para garantizar la continuidad de los procesos educativos y promover un ambiente escolar adecuado.

Como medida preventiva, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (Dgeti) suspendió las clases presenciales este jueves, que se impartieron de manera remota, mientras que mañana viernes 19 se reanudarán con actividades de reflexión y una jornada por la paz para fortalecer la convivencia armónica. Además, se realizarán reuniones con personal docente, administrativo y padres de familia.

La SEP destacó que la protesta de los alumnos, ocurrida apenas 10 días después de la primera jornada nacional para la erradicación de la violencia en las escuelas, derivó en lesiones al directivo y daños a las instalaciones, incluyendo vidrios rotos y mobiliario dañado.

Las autoridades educativas pidieron a la comunidad no difundir rumores ni versiones no confirmadas, y esperar a que se concluyan las investigaciones correspondientes.

Finalmente, la Secretaría reiteró su compromiso con la construcción de escuelas libres de violencia y con garantizar el bienestar integral de la comunidad escolar, así como con la realización de la próxima jornada nacional por la erradicación de la violencia contra adolescentes, programada para el miércoles 24 de septiembre.

