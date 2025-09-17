La protesta estudiantil contra el director Julio César Barrón Morales derivó en golpes, destrozos y la intervención de la Guardia Estatal.

Una protesta estudiantil en el Cetis número 78 de Altamira, Tamaulipas, derivó en hechos violentos este miércoles, luego de que un grupo de alumnos agredió al director del plantel, Julio César Barrón Morales, acusado por presunto acoso sexual en contra de varias alumnas.

La manifestación inició en el interior de la escuela con consignas que exigían la destitución del directivo. Sin embargo, el ambiente se tornó violento cuando los estudiantes lo enfrentaron en el área administrativa y lo golpearon con puños, patadas y objetos. Posteriormente, el director fue arrastrado hasta el patio, donde continuaron las agresiones.

Durante los disturbios, otros grupos de jóvenes vandalizaron salones, oficinas, ventanas, mobiliario y hasta computadoras, lo que generó mayor tensión entre la comunidad escolar.

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al plantel ubicado en la colonia Tampico Altamira, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, y lograron rescatar al director para ponerlo a salvo.

En un comunicado, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas señaló que se implementaron acciones para proteger a la comunidad escolar y que las investigaciones ya están en curso para deslindar responsabilidades.

Las clases fueron suspendidas de manera temporal, en tanto que la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia del Estado analizan la situación. Hasta el momento no se ha confirmado si existen denuncias formales en contra del directivo ni sanciones inmediatas por los destrozos ocasionados.