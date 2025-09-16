Mauricio Fernández, cuatro veces alcalde de San Pedro, suspenderá tratamientos contra el cáncer y presentará su renuncia tras rendir su Informe de Gobierno.

Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, solicitó este lunes una licencia temporal de 15 días y anunció que, al término de ese periodo, presentará su renuncia definitiva al cargo por problemas de salud vinculados a un cáncer de pulmón.

El edil explicó que padece mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones, y dijo que enfrentará su situación de salud sin continuar con las sesiones de quimioterapia e inmunoterapia que venía recibiendo. Durante la conferencia apareció en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno.

En sus declaraciones públicas afirmó que deja los tratamientos porque considera que éstos ya no le ofrecen resultados y adelantó que su retiro será "definitivo". Esa decisión fue expresada en presencia del secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah.

El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, anunció que no continuará sus tratamientos contra el cáncer y que se retirará de su cargo. “El cáncer está creciendo mucho. Ya paré todos mis tratamientos. Ya no me voy a tratar. Estoy a la buena de Dios". pic.twitter.com/qyNXQgtTDK — Emeequis (@emeequis) September 15, 2025

Una vez formalizada la renuncia, el secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah, quedará como encargado de despacho mientras el Cabildo notifica el trámite correspondiente y el Congreso local define al alcalde sustituto o el procedimiento a seguir. Fuentes locales indican que Fernández ha manifestado su preferencia por Farah como continuidad en la gestión.

Diputados locales de distintas bancadas reconocieron públicamente la trayectoria de Fernández y valoraron su decisión, al mismo tiempo que destacaron la necesidad de garantizar la continuidad administrativa del municipio más acomodado del país.

Mauricio Fernández es empresario, promotor cultural y ha ocupado la alcaldía de San Pedro en ocasiones previas; también fue senador. Entre sus proyectos públicos y privados se le asocia con iniciativas culturales como la construcción del recinto que alberga su colección de arte.

RENUNCIA DEFINITIVA



El panista Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, pidió licencia por cáncer de pulmón.

Anunció que ya no seguirá ningún tratamiento y que en 15 días dejará el cargo de manera definitiva. pic.twitter.com/mRyiDFXnHD — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 15, 2025

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA