El cuerpo de Kimberli Nicol fue encontrado con impactos de bala en el interior de una finca ubicada en el Fraccionamiento Los Encinos, en Tlajomulco de Zúñiga.

El probable responsable del feminicidio de Kimberli Nicol Álvarez González, estudiante de 16 años en una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, fue capturado en el Estado de Michoacán.

Tras la colaboración entre las Fiscalías de Jalisco y Michoacán, Salvador 'N' fue capturado el 20 de septiembre luego de que se cumplimentó una orden de aprehensión obtenida a través del Juez Segundo de Control Especializado en Materia Penal del Primer Distrito del Estado de Jalisco.

De acuerdo con familiares de la víctima, ella estudiaba en la Preparatoria Regional Santa Anita, de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y fue extraída de la escuela por su novio cerca de las 19:00 horas del 17 de septiembre.

La mañana siguiente fue encontrado el cuerpo con impactos de bala en el interior de una finca ubicada en el Fraccionamiento Los Encinos, en Tlajomulco de Zúñiga.

En las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia se logró identificar al probable agresor, quien fue ubicado en el Municipio de Coahuayana de Hidalgo, en Michoacán, donde fue detenido.

De acuerdo con las autoridades, momentos antes de ser capturado, el individuo intentó autolesionarse en el cuello y las muñecas, con la presunta intención de quitarse la vida.

Luego de que fue aprehendido, el sujeto fue trasladado vía aérea hacia Jalisco para ponerlo a disposición del Juez que lo requería. Ahí se resolverá su situación jurídica dentro de 144 horas, pues fue solicitada la duplicidad del término constitucional para llevar a cabo su audiencia de vinculación a proceso por el delito de feminicidio.

En tanto, el sujeto estará en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, para asegurar el desarrollo de la investigación.