Sobre las rejas amarillas del plantel fueron colocadas flores y veladoras como símbolo de duelo y solidaridad. En el sitio, algunos alumnos guardaron silencio, mientras otros expresaron mensajes de indignación y exigencia de justicia.

A 24 horas del ataque ocurrido al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la colonia Jardines del Pedregal, Coyoacán, la comunidad estudiantil realizó un homenaje en memoria de Javier, estudiante de 16 años que perdió la vida tras ser agredido con un arma blanca.

Te puede interesar Estudiante muere apuñalado por un compañero en plantel de la UNAM

Sobre las rejas amarillas del plantel fueron colocadas flores y veladoras como símbolo de duelo y solidaridad. En el sitio, algunos alumnos guardaron silencio, mientras otros expresaron mensajes de indignación y exigencia de justicia.

El ataque, ocurrido la mañana del lunes, fue perpetrado por Lex Ashton, de 19 años, quien también lesionó a un trabajador de mantenimiento de la institución. Este hecho ha provocado consternación y movilización en distintos sectores de la comunidad universitaria.

Te puede interesar Revelan identidad del agresor en ataque mortal dentro del CCH Sur

Durante la tarde de este martes, un grupo de estudiantes se congregó frente al plantel para después marchar hacia Ciudad Universitaria, donde se convocó a una asamblea con la participación de alumnos y padres de familia. En este espacio se busca analizar la situación de seguridad al interior de los colegios de la UNAM y definir acciones colectivas.

Al exterior del CCH Sur permanece una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que mantiene vigilancia en la zona.