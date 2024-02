Presenta INE protocolo de seguridad a candidatos

El documento presentado a los partidos detalla que se brindará un servicio tomando en cuenta los niveles de riesgo alto, medio o bajo, con base en los resultados de análisis de riesgo formulado por la Guardia Nacional; la incidencia delictiva y si recibieron amenazas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a los partidos políticos el protocolo de las instituciones de seguridad del Gobierno federal para brindar protección a las candidaturas a la presidencia, Cámara de Diputados, Senado y las nueve gubernaturas que se renovarán este año.

Dirigentes de oposición acusaron que el documento presentado por el INE es insuficiente y urgieron a que el Gobierno federal asuma su papel para brindar protección durante el proceso electoral.

"Candidatos al Senado y Cámara de Diputados, solamente se les proporcionará Seguridad a aquellos en que en el análisis de riesgo resulte alto y que previamente hayan recibido y denunciado amenazas"

En zonas con incidencia delictiva alta y media se autorizará el servicio de protección conforme a los criterios mencionados, mientras que en zonas de baja incidencia no se autorizará.

En zonas de riesgo alto se asignarán 4 vehículos de escoltas y uno principal, con 10 elementos; en riesgo medio será una escolta, una patrulla y un vehículo principal, con ocho elementos.

El procedimiento a seguir es que el candidato solicite por oficio el servicio al INE; el Instituto solicita el servicio a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y ésta solicita el servicio a la Sedena o Guardia Nacional, según sea el caso.

La disponibilidad se comunica al INE y este, como intermediario, informa a los partidos políticos. Una vez que inicie, se realiza un monitoreo hasta su conclusión.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, suscribió el llamado a los partidos políticos para que no permitan la entrada de recursos 'no correctos' a las campañas electorales, así como no postular a personas vinculadas con la delincuencia.

"Otra cosa que se le pidió a los partidos políticos es que evitaran, en la medida de las posibilidades, porque tampoco ellos son investigadores ni tienen capacidad de darle seguimiento a estas investigaciones, que no permitieran la entrada de recursos no correctos a las arcas de los partidos o que intervinieran recursos no dentro de las prerrogativas establecidas por este instituto en las campañas electorales" , apuntó en conferencia de prensa.

Respecto a la petición de los partidos políticos para que realicen un mapa de riesgos, señaló que no son la instancia a la que le corresponde elaborar esos instrumentos.

"La elaboración de mapas de riesgo entra en el tema de seguridad nacional, no es atribución de nosotros, ellos elaboran sus propios mapas, eso lo comentamos con los presidentes de los partidos, creo que todos estamos convencidos que lo que sucedió el día de hoy en esta reunión es una reunión altamente exitosa en donde pudimos compartir un mecanismo para atender el tema de seguridad de candidatos y candidatos a nivel federal" , sostuvo.

Señaló que el protocolo podría enriquecerse con propuestas de partidos, por lo que podrían tener una nueva reunión si así lo requieren, aunque no especificó fecha.

Oposición inconforme; Morena acusa de politiquería

El dirigente del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, señalaron que el protocolo presentado por el INE es insuficiente y advirtieron un alza en la violencia hacia candidaturas.

"De entrada a mí me parece que es insuficiente (el protocolo) porque no se está cubriendo los cinco momentos en los que el crimen organizado se ha involucrado y ha intervenido en los procesos democráticos, y me refiero desde la postulación de candidatos" , expresó.

"Y lo que le hemos pedido al INE es que como árbitro del juego electoral, si un jugador es golpeado por cualquier parte del público, el árbitro se tiene que imponer y tiene que para por lo pronto el partido y el árbitro tiene que ser muy fuerte, porque no hay cosa que vulnera más un proceso electoral que la intervención del crimen organizado" , apuntó.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que el INE está actuando conforme a sus facultades, pero que es insuficiente y podría tomar más acciones.

"Las autoridades electorales debieron dejar claro un pronunciamiento en el sentido de que no van a permitir que los grupos delictivos se involucren para decidir en las elecciones quién puede o no ser candidato, quién puede o no continuar en la campaña, a quién bajan o no de una candidatura y luego sobre todo de presionar a la sociedad, a los electores, mujeres y hombres, para que voten por tal o cual candidato" , apuntó.

Por su parte, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna acusó que la oposición de intentar 'politizar' el asunto de la seguridad y considero que las medidas son suficientes.