La Fiscalía del Estado de México logra capturar al presunto responsable del asesinato de los músicos colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM) detuvieron a Christopher, alias 'El Comandante', señalado como el presunto responsable de haber planeado y cometido el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King, y Jorge Herrera, alias DJ Regio Clown.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la captura ocurrió como resultado de las indagatorias sobre el doble homicidio ocurrido en el municipio de Cocotitlán, donde los cuerpos de los dos artistas fueron localizados el pasado 17 de septiembre.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los músicos se habrían reunido con 'El Comandante' la noche en que desaparecieron, tras salir de un gimnasio en la zona de Polanco, Ciudad de México. La fiscalía mexiquense sostiene que ese encuentro derivó en su traslado hacia el Estado de México, donde posteriormente fueron asesinados.

El 22 de septiembre, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que los cuerpos hallados correspondían a los de los dos DJ colombianos, cuya desaparición había generado incluso una solicitud de apoyo público del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Por el caso, la FGJEM mantiene procesadas a cuatro personas: Angélica Irais 'N', Luis Alberto 'N', José Luis 'N' y Jaime 'N', este último acusado de haber facilitado el automóvil Mercedes Benz con el que las víctimas fueron llevadas de Polanco a Cocotitlán.

Un dictamen pericial reveló que dentro del vehículo fue hallado un vaso con un popote que contenía saliva perteneciente a Bayron Sánchez, evidencia que fortaleció la línea de investigación sobre la participación de los implicados en el crimen.

La FGJ-EM continúa integrando la carpeta para determinar la participación de otras personas en el homicidio y los posibles móviles del ataque.

?? La Fiscalía del Edomex informó que tras continuar con las investigaciones por el asesinato de los colombianos BJ-King y DJ Regio Clown, se logró la detención de Cristopher Camacho, alias “El Comandante” ?.#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/S76hKaMSEA — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 31, 2025