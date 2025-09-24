La fiscal Bertha Alcalde confirmó que ambos artistas salieron de la la Ciudad de México en un vehículo con rumbo a Estado de México.

En el caso del doble homicidio de los DJ colombianos cuyos cuerpos fueron hallados en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, donde a decir de la fiscalía mexiquense, no fueron privados de la vida, las autoridades siguen rastreando la ruta que siguieron DJ B-King y DJ Regio Clown.

De acuerdo con avances de la indagatoria a los cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL, gracias al seguimiento a las cámaras del C5 del Gobierno de la Ciudad de México y de particulares, se ha podido establecer que, al salir del gimnasio, ubicado en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, abordaron un vehículo de aplicación donde se presume acudieron al lugar donde se hospedaban y luego, una hora después, llegó un vehículo Mercedes Benz plateado que pasó por ellos.

Esas mismas cámaras mostraron que dicho vehículo circuló por las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, luego se metieron al Circuito Interior, la última imagen del automóvil es cuando entra a la alcaldía Iztapalapa. Aún se investiga el lugar donde fueron asesinados.

Este martes, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, aseveró que "efectivamente teníamos información de que estas dos personas habían estado en un inmueble en Polanco, no obstante, hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México en uno se les ve abordar un vehículo que salieron de la Ciudad de México hacia el Estado de México y como parte de las labores de búsqueda se logró corroborar el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México" , apuntó.

"Estos cuerpos coincidían con las características de estos dos jóvenes que la Fiscalía General de Justicia tiene abierta una investigación por el del Estado de México, tiene abierta una investigación por el delito de homicidio contra estos dos jóvenes y desde la Fiscalía General de Justicia de la de la Ciudad de México vamos a colaborar con la Fiscalía del Estado de México en todo lo que respecta a la investigación por el delito de homicidio que se está llevando a cabo en esta entidad federativa" , detalló.