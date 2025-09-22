La presidenta Claudia Sheinbaum informó que autoridades mexicanas investigan la desaparición de Bayron Sánchez y Jorge Herrera, artistas colombianos reportados como no localizados tras un concierto.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que el gobierno mexicano investiga la desaparición de los artistas colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara apoyo para su localización.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria aclaró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió la denuncia correspondiente, y no en Sonora, como había señalado inicialmente Petro.

De acuerdo con Sheinbaum, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía capitalina trabajan de manera conjunta en el caso.

“La Cancillería mexicana ya estableció contacto con su contraparte en Colombia. Se están realizando las investigaciones para conocer los detalles de la desaparición”, explicó la presidenta.

El presidente Gustavo Petro se pronunció el domingo en redes sociales, pidiendo la colaboración de México para encontrar con vida a los músicos.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente (...). Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes”, escribió el mandatario colombiano.

Las autoridades mexicanas mantienen abiertas las indagatorias mientras se refuerza la coordinación diplomática y judicial entre ambos países para dar con el paradero de los artistas colombianos reportados como desaparecidos.



