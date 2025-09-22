Ambos desaparecieron el pasado martes 16 de septiembre, ayer el presidente colombiano solicitó al Gobierno de Claudia Sheinbaum apoyo para que fueran encontrados con vida.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó esta tarde el asesinato de el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera, quienes fueron encontrados muertos en el Estado de México.

Te puede interesar Hallan muertos a músicos colombianos desaparecidos; no estuvieron en Sonora

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario colombiano señaló que la ‘’mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina” es responsable de su asesinato.

Ambos fueron reportados como desaparecidos desde el pasado martes 16 de septiembre, ayer el presidente colombiano solicitó al Gobierno de Claudia Sheinbaum apoyo para que fueran encontrados con vida.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera” , dijo.

Inicialmente, el Gobierno colombiano aseguró que ambos habían desaparecido tras una presentación en el estado de Sonora, sin embargo, la Fiscalía Estatal informó “que no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado” .

Te puede interesar Fiscalía de Sonora se pronuncia tras desaparición de artistas colombianos

En tanto, la Fiscalía del Edomex informó que los cuerpos encontrados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán coinciden con las características de Sánchez y Herrera.









Este lunes, familiares de Sánchez lo reconocieron durante una diligencia realizada en la subprocuraduría regional del municipio de Tlalnepantla, del Ministerio Público del Estado de México, en San Pedro Barrientos.