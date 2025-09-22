Bayron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, alias DJ Regio Clown, fueron hallados sin vida en el Estado de México.

El cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como 'B King', y Jorge Luis Herrera Lemos, alias DJ Regio Clown, fueron encontrados muertos en el Estado de México, tras haber desaparecido días antes en Polanco, Ciudad de México.

El periodista Carlos Jiménez confirmó el hallazgo a través de su cuenta de X, donde aseguró habrían sido asesinados después de salir del gimnasio SmartFit la semana pasada. Autoridades locales aún no han confirmado el descubrimiento.





Investigaciones en curso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que el gobierno mexicano investiga la desaparición de los artistas, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara apoyo para localizarlos.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum aclaró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió la denuncia correspondiente, y no en Sonora, como había señalado inicialmente Petro.

La Cancillería mexicana ya estableció contacto con su contraparte en Colombia. Se están realizando las investigaciones para conocer los detalles de la desaparición explicó la presidenta.



La mandataria también señaló que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía capitalina trabajan de manera conjunta en el caso.





¿Estuvieron en Sonora?

El presidente colombiano se pronunció el domingo en redes sociales, pidiendo colaboración para encontrar a los músicos, mientras aseguró que habían dado un concierto en el estado de Sonora:

Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente (...). Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes



El Gobierno de Sonora respondió que no existen registros, denuncias ni indicios que confirmen la presencia de Bayron Sánchez y Jorge Herrera en la entidad. La vocera del Gobierno de Sonora, Paloma Terán Villalobos, informó que se activaron los protocolos institucionales tras la solicitud pública de Gustavo Petro.

"El Gobierno de Sonora mantiene absoluta disposición para colaborar, dentro de su alcance, con las instancias de la Ciudad de México y el Gobierno Federal para el esclarecimiento de los hechos", señaló la vocera en un comunicado.

De acuerdo con la coordinación interinstitucional, ambos artistas fueron vistos por última vez en la Ciudad de México, donde las autoridades capitalinas emitieron las f ichas de búsqueda oficiales .

La Fiscalía Estatal de Sonora también confirmó que hasta el momento no se cuenta con ningún dato que indique que los músicos hayan estado en la entidad, y que la investigación principal corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México.



