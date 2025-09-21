La vocera del Gobierno de Sonora, Paloma Terán Villalobos, reiteró lo dicho por la Fiscalía de Sonora; autoridades de la Ciudad de México ya emitieron ficha de búsqueda por los músicos colombianos desaparecidos.

El Gobierno de Sonora reiteró este domingo que no existen registros, denuncias ni indicios que confirmen la presencia en territorio sonorense de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, reportados como desaparecidos en México.

La vocera del Gobierno de Sonora, Paloma Terán Villalobos, informó que, tras la solicitud pública del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se activaron los protocolos institucionales correspondientes para verificar la información.

Terán Villalobos aclaró que, de acuerdo con la coordinación interinstitucional, ambas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México, donde las autoridades capitalinas ya emitieron las fichas de búsqueda oficiales.

"El Gobierno de Sonora mantiene absoluta disposición para colaborar, dentro de su alcance, con las instancias de la Ciudad de México y el Gobierno Federal para el esclarecimiento de los hechos" , señaló la vocera en un comunicado.

¿Qué pasó con Bayron Sánchez y Jorge Herrera?

La polémica surgió luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara públicamente el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para localizar a los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y al DJ Jorge Herrera, alias Regio Clown, desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre.

Petro también pidió al cuerpo diplomático de su país acreditado en México intervenir en las gestiones necesarias para su localización, y señaló al crimen organizado como posible responsable de la desaparición.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

En su cuenta de X, aseguró que ambos músicos "desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente" .

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora desmintió esa versión al precisar que no existe denuncia, registro ni indicio de que los jóvenes hayan estado en la entidad. Por el contrario, la investigación confirmó que fueron vistos por última vez en la Ciudad de México.

De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía capitalina, Bayron Sánchez y Jorge Herrera desaparecieron la tarde del 16 de septiembre tras salir rumbo a un gimnasio en la zona de Polanco. La dependencia detalló sus señas particulares, vestimenta y circunstancias, y llamó a la ciudadanía a proporcionar información que contribuya a su localización.

En sus mensajes, el presidente Petro insistió en la necesidad de que México apoye en la búsqueda de los jóvenes, a quienes describió como "hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón" , exhortando a que el caso sea atendido con prioridad.