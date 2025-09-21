Esta tarde, el presidente Gustavo Petro solicitó apoyo al Gobierno de Claudia Sheinbaum para que el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera aparezcan con vida.

Luego que el presidente de colombia Gustavo Petro solicitara al gobierno mexicano apoyo para la localización de el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera, desaparecidos después de una presentación en Sonora, la Fiscalía Estatal informó que no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Señala que hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar a la entidad.

Mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México.

La investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas.