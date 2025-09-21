Fiscalía de Sonora se pronuncia tras desaparición de artistas colombianos
Esta tarde, el presidente Gustavo Petro solicitó apoyo al Gobierno de Claudia Sheinbaum para que el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera aparezcan con vida.
Luego que el presidente de colombia Gustavo Petro solicitara al gobierno mexicano apoyo para la localización de el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera, desaparecidos después de una presentación en Sonora, la Fiscalía Estatal informó que no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora.
Señala que hasta el momento no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar a la entidad.
Mediante la coordinación interinstitucional, se ha establecido que estas personas fueron vistas por última vez en la Ciudad de México.
La investigación corre a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, las cuales ya han publicado fichas de búsqueda de las personas desaparecidas.