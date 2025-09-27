Fiscalía arrestó a Angie Miller por su posible participación en el asesinato de B-King y DJ Regio Clown, artistas colombianos

La actriz y modelo venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, figura con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones, luego de haber sido detenida el pasado 23 de septiembre en el Estado de México, de acuerdo con información publicada por El Universal.

La joven, identificada como amiga cercana de los músicos colombianos B-King y Regio Clown —encontrados sin vida en Cocotitlán el 17 de septiembre—, había sido reportada como desaparecida, lo que generó alarma entre sus seguidores.





Detención en Tlalnepantla

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México confirmó que Angie Miller fue detenida en Tlalnepantla de Baz por la Coordinación General de Combate al Secuestro. La captura ocurrió en la colonia Valle de los Pinos y quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones.

“Una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Angélica ‘N’, quien había sido reportada como desaparecida, fue detenida el pasado 23 de septiembre en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y puesta a disposición de la autoridad competente” , señaló la FGJ capitalina.

Angie Miller fue señalada por su cercanía con Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), quienes desaparecieron en la Ciudad de México y fueron hallados un día después en el Estado de México con presuntos signos de violencia.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones por las que la actriz fue liberada ni si continúa bajo investigación por el doble homicidio.