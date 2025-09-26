Había sido reportada como desaparecida por "voluntad propia"

La modelo y actriz venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, fue detenida este viernes en relación con la muerte de sus amigos, los artistas colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos como B-King y DJ Regio Clown, tras haberse reportado como desaparecida horas antes.

La detención ocurrió en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en la colonia Valle de los Pinos, i nformó El País . La acción estuvo a cargo de la Coordinación Nacional Antisecuestro del Gobierno mexicano.





Investigación por doble homicidio

La Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la del Estado de México, investiga a Miller por su posible participación en el doble asesinato. Los cuerpos de los artistas fueron encontrados el 17 de septiembre con presuntos signos de tortura, aunque la identificación oficial se realizó hasta el 22 de septiembre.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, los cuerpos fueron desmembrados y se halló una cartulina con un mensaje, presuntamente firmado por un cártel del crimen organizado, que acusaba a las víctimas de distribuir estupefacientes.

El hallazgo ocurrió en un descampado en el municipio de Cocotitlán, sobre la carretera México-Cuautla, señaló el periodista Antonio Nieto en MVS.

Desaparición reportada de Angie Miller

Previo a su detención, la venezolana había sido reportada como desaparecida. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informó que Miller fue vista por última vez el 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

El periodista Carlos Jiménez aclaró que la desaparición de Miller fue “por voluntad propia”:

“Denunciaron su desaparición en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En realidad está ausente por voluntad. La Fiscalía indaga el asesinato”.

La detención de Angie Miller se produce pocos días después de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.









Amistad con B-King

Angie Miller, de 29 años, residía en la Ciudad de México y mantiene una hija que actualmente no vive con ella. La joven era amiga cercana de B-King, aunque algunos medios se refiere a ella como su pareja sentimental.

Entre sus últimas publicaciones, deseaba que la música de B-King lo guiara con bien, y también pidió ayuda para localizarlo tras su desaparición.

Juan Camilo Gallego, exmanager de B-King, afirmó a W Radio que se encuentra escondido por temor a su vida y que ha solicitado asilo político en varios países.