Bayron Sánchez y Jorge Herrera desaparecieron el 16 de septiembre en Polanco; al día siguiente fueron hallados sin vida en Cocotitlán.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó este lunes que los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias DJ Regio Clown, fueron encontrados muertos en el Estado de México desde el pasado miércoles.

De acuerdo con la institución, las indagatorias realizadas en conjunto con la Fiscalía mexiquense establecieron que ambos artistas fueron localizados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, aunque la identidad de uno de ellos apenas fue reconocida oficialmente este 22 de septiembre por sus familiares en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

Sánchez y Herrera habían perdido contacto con sus familias el 16 de septiembre, tras acudir a un gimnasio en la zona de Polanco, Ciudad de México. Durante cinco días no se tuvo información oficial sobre su paradero, hasta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió públicamente al gobierno mexicano que interviniera en la búsqueda.

La FGJ-CDMX explicó que recopiló testimonios y videograbaciones que llevaron a establecer que su último paradero fue en el Estado de México. Con esa información, personal pericial de la FGJEM realizó la confronta de perfiles y encontró coincidencias con los cuerpos hallados. La Fiscalía mexiquense abrió una investigación por homicidio.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la capital y la FGJ-CDMX aseguraron que continuarán trabajando de manera conjunta con las autoridades federales y del Estado de México para esclarecer el caso y garantizar justicia a las víctimas.

