AMLO promete investigación, "sin chivos expiatorios" por muerte de Aitana

"No puede haber impunidad" fueron las palabras del presidente López Obrador ante la muerte de la niña de 6 años, Aitana Betzabé, luego de que esta quedara prensada en un ascensor del hospital #18 de Playa del Carmen.

Ante la muerte de una niña que quedó prensada en un elevador de un hospital del IMSS en Playa del Carmen, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se hará una investigación para castigar a los responsables, sin chivos expiatorios.

Durante su mañanera, López Obrador afirmó que no puede haber impunidad.

"Muy triste, ya se hace la investigación, se va a castigar a los responsables, ya el Seguro Social (IMSS) emitió un informe y un reporte, terminando la conferencia les van a entregar la información", informó.

"Muy triste y lamentable lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables, no puede haber impunidad".

El Mandatario federal dijo que la empresa no arregló el elevador ni pidió no usarlo, por lo que se realizará una indagatoria.

-¿Quiénes son los responsables?, se le preguntó.

"De acuerdo al informe que nos dieron, hay un contrato de mantenimiento de los elevadores. Se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa encargada de mantenimiento. Sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que tampoco podía usarse", indicó AMLO.

"Entonces cuando bajan a la niña para atenderla, que llegó enferma para atenderla de dengue, queda atrapada, entonces, porque falló el elevador, estaba descompuesto".

"Es muy triste esta situación, muy lamentable, y se va a castigar a los responsables, se va a abrir una investigación".

-¿Se van a revisar los contratos de los hospitales y empresas?, se le insistió.

"Sí, debe de hacerse, y van a informar en qué condiciones se dio el contrato, cuál es la empresa y quiénes son los responsables".

López Obrador dejó claro que no habrá "chivos expiatorios".

-Acusan al camillero, se le comentó al Presidente.

"Sí, pero se va a hacer la investigación, no es culpar por culpar, nosotros no vamos a actuar así, no se puede castigar a cualquier persona, no va a haber chivos expiatorios, tiene que ser el que realmente es responsable", agregó.